Борман арестован

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам получила от властей Российской Федерации уголовное дело, в котором фигурирует лидер транснациональной преступной организации Олег Прутяну, известный широкой общественности как Борман. Обвиняемый был задержан прокурорами ПБОПОД 20 сентября 2019 года. 23 сентября он был помещён под арест на 25-дневный срок.

Согласно пресс-релизу ПБОПОД, о вкладе российских властей в расследование дела сообщил министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.

Основанием для начала уголовного преследования стало предъявленное Прутяну обвинение в контрабанде наркотических средств.

Специалист по связям с общественностью ПБОПОД Емил Гайтур ообщил Агентству IPN, что после задержания в 2017 году обвиняемый был освобождён из-под стражи в связи с окончанием однолетнего срока, в течение которого его можно было удерживать под предварительным арестом. Дело, по которому он был задержан в 2017 году, направлено в суд. Основанием для задержания 20 сентября послужили факты, задокументированные российской стороной.