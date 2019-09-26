Игорь Додон встретился с президентом Казахстана

Торговые отношения имеют потенциал для развития. Игорь Додон находится в Нью-Йорке, и в рамках своего визита в город, в котором находится штаб-квартира ООН, он встретился со своим казахским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым. Казахстан - одна из крупнейших стран Евразии, и отношения с ней сулят большую выгоду для Молдовы, так что во время встречи молдавский президент затронул и некоторые экономические аспекты потенциального взаимодействия. Об этом он рассказал в Facebook:

- В продолжение визита в Нью-Йорк встретился с Президентом Республики Казахстан Касымом-Жомартом Токаевым.

В ходе беседы отметил договорённости, к которым мы пришли во время нашей первой встречи 28 мая с.г. в Нур-Султане, где мы сошлись во мнении о необходимости укрепления двустороннего диалога во многих областях, представляющих взаимный интерес, в том числе по вопросу открытия посольств в Кишиневе и Нур-Султане. В этом же контексте мы сегодня обсудили возможность обмена визитами на уровне исполнительной и законодательной власти в 2020 году.

Что касается торгово-экономических отношений между Молдовой и Казахстаном, мы были едины во мнении о необходимости приложить больше усилий в этой области с целью полноценной реализации имеющегося потенциала. В то же время было отмечено, что двусторонняя Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству не собиралась четыре года, что не соответствует духу нашего партнёрства.

В завершение встречи договорились продолжить двусторонний диалог «на полях» саммита Евразийского Экономического союза в Ереване 1 октября. Напомню, что Республика Молдова в 2018 году первой получила статус наблюдателя при ЕАЭС, - написал Додон.