Стало известно, кто будет замещать Нэстасе до местных выборов

Януш Ерхан уже представил первый законопроект. Андрей Нэстасе временно сложил с себя полномочия министра внутренних дел, он намерен участвовать в гонке примаров. Около двух десятков кандидатов сразятся за должность главы столицы, Нэстасе считает, что у него хорошие шансы на победу в связи с тем, что он уже побеждал в прошлом году. И поэтому министр внутренних дел решил попробовать ещё раз, но это означает, что на период предвыборной гонки ему пришлось сложить с себя полномочия главы ведомства.

Сегодня на очередное заседание кабинета министров вместо Нэстасе явился госсекретарь Януш Ерхан, который сразу же представил и новый законопроект - о запрете на привлечение частных охранных компаний для обеспечения безопасности государственных предприятий, сообщает телеканал TV8.

Судя по всему, именно он и будет выполнять функции Нэстасе в течение следующих четырех недель, а что будет дальше, зависит от результата министра МВД на выборах.