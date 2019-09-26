Правительство одобрило отмену сборов за доступ СМИ к официальной информации

Средствам массовой информации будет расширен доступ к официальным данным, представляющим общественный интерес.

Сегодня, 25 сентября кабинет министров одобрил изменения в Закон о печати, касающиеся получения официальной информации. Периодические издания, агентства печати и поставщики медиа-услуг смогут запрашивать официальную информацию с целью выполнения своих служебных обязанностей без уплаты каких-либо сборов.

- Нам хочется, чтобы у прессы был бесплатный доступ к этой информации. Например, выписка из Реестра недвижимости. Так, чтобы никаким СМИ не мешали хорошо выполнять свою работу в интересах граждан, - заявил автор законопроекта, генеральный секретарь Правительства Андрей Спыну.

Таким образом, официальная информация, запрашиваемая периодическими изданиями, информационными агентствами и поставщиками медиа-услуг, за исключением материалов и информации, квалифицируемой как государственная тайна, будет предоставляться без взимания платы, с обеспечением защиты персональных данных.

Законопроект также предусматривает дополнения к Закону о кадастре недвижимого имущества. В нем говорится, что систематизированная информация о недвижимом имуществе, которым владеет человек, выдается «периодическим изданиям, информационным агентствам и поставщикам услуг СМИ с целью выполнения их функциональных обязанностей» с обеспечением защиты персональных данных. Журналистам также будет предоставлен доступ к центральному банку данных кадастра недвижимого имущества.

Также не будут взиматься никакие платежи за предоставление информации из Госреестра и из документов об учреждении юридических лиц, запрашиваемых периодическими изданиями, информагентствами и поставщиками медиа-услуг с целью выполнения их функциональных обязанностей с обеспечением защиты персональных данных.

Поправка к Закону о доступе к информации предусматривает, что официальная информация, запрашиваемая периодическими изданиями, информагентствами и поставщиками медиа-услуг, будет предоставляться бесплатно для выполнения их функциональных обязанностей.

В настоящее время сборы за получение подобной информации составляют от 50 до 245 леев. Постановление Правительства будет направлено депутатам для окончательного голосования.