Как при режиме Плахотнюка «фигачили» законы в Молдове под себя на примере Закона о казино

Из-за поправки в закон «О казино» был нанесен ущерб государственному бюджету на сумму 6 миллионов леев.

Суд обязал бывшего сотрудника парламента возместить государству около 6 миллионов леев. Для депутата молдавского законодательного органа, особенно предыдущего, более демократического созыва, это даже, возможно не самая страшная цифра. Депутату, имя которого пока не разглашается, придется заплатить за свою ошибку и невнимательность. Его признали виновным в превышении служебных полномочий и я бы еще добавил — за привычку подписывать не глядя.

По данным прокуратуры, упомянутый выше неназванный по имени депутат внес поправку в закон «О казино». Внес и никому не сказал. Затем он отредактировал и распечатал на листах бумаги окончательный текст Закона № 176 от 15 июля 2010 года. Парламент за поправку не голосовал и даже о ней не знал.

«Тайная» поправка на первый взгляд незначительная - сбор за один игровой стол в казино, в котором не более шести столов, снизился с 360 тысяч леев до 180 тысяч. В 2010 году разгорелся скандал, потому что совершенно неожиданно стало известно, что кто-то без предупреждения изменил содержание окончательного текста закона «О казино».

Из-за этой поправки в закон «О казино» был нанесен ущерб государственному бюджету на сумму 6 миллионов леев. Прокуратура завела уголовное дело на основе заявления парламента, и вскоре передала его в суд.

В 2015 году суд вынес решение в пользу депутата, которого прокуроры обвинили в том, что именно он тайно внес поправку. Прокуратура даже обжаловала решение и дело дважды отправляли на пересмотр.

В итоге только в сентябре 2019 года Генпрокуратура обязала обвиняемого возместить ущерб, который он нанес государству. Хотя и в этой ситуации безымянный депутат может обжаловать решение в Высшей судебной палате.

Известно, что единственным фигурантом этого дела является бывший консультант парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Андрей Конишеску, который отрицает свою вину. Конишеску говорит, что передал отредактированный законопроект с поправками автору — министерству экономики, и тогдашний министр Валериу Лазэр был первым, кто его подписал.

По словам Конишеску, он и его непосредственный начальник — тогдашний председатель парламентской комиссии по экономике Вячеслав Ионицэ — поставили свои подписи под законопроектом. Конишеску уверен, что все, кто подписался под законом, знали об этой поправке.

ПАВЕЛ МУНТЯН