Майя Санду: Когда правосудие станет независимым, новый Плахотнюк не сможет появиться

Премьер-министр Майя Санду утверждает, что Блок ACUM борется за реформу юстиции и в момент, когда правосудие станет независимым, никто не сможет стать таким же, каким был Владимир Плахотнюк. Глава кабинета министров говорит, что реформа юстиции, реформа прокуратуры является приоритетом, который будет реализован до конца, несмотря на сопротивление и, несмотря на всевозможные изобретения со стороны судей или еще кого-то. Заявления были сделаны в ходе передачи „Secretele puterii” на телеканале Jurnal TV, передает IPN.

„Сейчас настало время реформы юстиции, и это ключ к решению всех проблем. Это наша гарантия, чтобы в будущем больше не происходило то, что произошло в прошлом”, - отметила глава исполнительной власти.

В то же время, ссылаясь на прокуратуру, Майя Санду заявила, что для того, чтобы учреждение начало работу, необходим руководитель с долгосрочным мандатом. „Любой менеджер, если он действительно хорош, знает, как построить свою команду и очистить систему. Мы выступаем с этим предложением о внесении изменений в закон, чтобы ввести комиссию по внешней оценке, которая будет проводить и оценку прокуроров, и оценку судей. Мы видим, что не все счастливы, мы уже видим движения и всевозможные угрозы в адрес реформ”, - отметила глава кабинета министров.

В другом контексте Майя Санду заявила, что если будет отменен договор о концессии Кишиневского международного аэропорта, будет отменен и аэропортовый сбор, которого оплачивают пассажиры.

„Эта концессия была сделана с серьезным нарушением законодательства, в ущерб государству, и мы пошли в суд. Теперь мы зависим от судей. Нам сейчас нужно решение судебной инстанции, и в то же время существует риск попасть в международный арбитраж, потому что государство подписало этот пагубный концессионный контракт”, - отметила Майя Санду.