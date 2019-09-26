Яловенцы сообща за неделю поймали извращенца

15 сентября в набирающей все большую популярность группе в Facebook «Ialoveni - orașul soarelui» появилась информация о наглом типе, который в транспорте пристает к девочкам-подросткам. Пост написал кто-то из родных c целью выявить «эту скотину» и предупредить родителей других детей.

«Сегодня в маршрутке «Милештий Мичь-Кишинев» около 18.00 какой-то идиот, пользуясь теснотой в салоне, самым вульгарным образом облапал 16-летнего ребенка, - написал автор. - Девочка закричала, расплакалась, но никто в маршрутке не бросился в ее защиту. Тогда она попросила водителя остановить маршрутку и вышла. Из-за стресса девочка не запомнила лицо обидчика и не догадалась посмотреть на номер машины. Только услышала вслед угрозу этого типа в следующий раз с ней расправиться».

Кто свидетель?

Автор поста решил следующего раза не дожидаться и попросил отозваться свидетелей из числа пассажиров маломилештской маршрутки. А когда обратился в полицию, то узнал, что уже подано аналогичное заявление.

На призыв в социальных сетях откликнулись не только свидетели, но еще и пятеро потерпевших. Казалось, за двое суток в своей борьбе за детей объединились-породнились совершенно чужие друг другу люди из райцентра и всех прилегающих к Яловенам сел. Шаг за шагом, общаясь в социальной сети, они восстанавливали приметы мужчины: смуглый, лет сорока, слегка косит на один глаз, одет в бело-голубую полосатую футболку с кармашком на груди. Выходил из маршрутки то в центре Милештий Мичь, то в Пятра Албэ, но был замечен и в центре Яловен, и в Кишиневе. И повсюду приставал к девушкам, преследовал их.

Вскоре вычислили водителя маршрутки, который указал примерное местожительство «маньяка», добавив, что тот агрессивен и лучше с ним не связываться. В сетях стали появляться фотографии смуглолицего, сделанные со смартфона. Вскоре был идентифицирован и сам извращенец, житель Милештий Мичь. Сельчане указали его имя и фамилию, а 23 сентября с ним уже разбиралась полиция.

Вот так, сообща, общественность проделала всю работу за стражей порядка! Возможно, через некоторое время те тоже бы до него добрались. Но, зная нерасторопность наших правоохранительных органов, кто скажет, сколько бед за это время мог бы натворить извращенец?

Колотить или лечить?

Опускаем эмоциональную часть переписки взрослых людей, где обсуждаются средства борьбы с «похотливыми козлами»: от «дружно поколотить» до газовых баллончиков. Стоит, наверное, дождаться результатов расследования. По закону таких людей можно привлечь к административной ответственности. Как правило, это штраф или арест до 15 суток, но при условии, что признают здоровым. Если нет – человеку назначат лечение.

Кто-то предположил, что речь идет о больном: мол, разрушили в Костюженах психиатрическую больницу, и теперь пациенты ходят по улицам нелеченые. Однако психотерапевты утверждают, что такое отклонение в поведении не болезнь, а нарушение психосексуального развития. Чтобы такого не произошло, важно правильное сексуальное воспитание. Когда оно отсутствует, развивается фроттеризм - навязчивое стремление прикоснуться прикрытыми одеждой половыми органами или сексуально чувствительными частями тела к другим людям. Желание это появляется в местах массового скопления людей: в толпе, в переполненном транспорте.

К сексуальным отклонениям относят и эксгибиционизм. Такие люди устраивают «засады» в кустах скверов и парков, оголяют причинное место у зданий школ, зимой - на вокзалах, в общественном транспорте. Им важно вызвать испуг или удивление, им не нужен телесный контакт – важна эмоциональная разрядка. И чем сильнее реакция жертвы, тем большее удовлетворение получит эксгибиционист.

Спасибо специалистам за просвещение, но как от людей с девиантным поведением уберечься и, главное, как уберечь детей?

Как это делают американцы…

В нашей стране не ведется статистика таких случаев, и потому трудно судить, стало их больше или меньше. Но общий уровень морали в обществе, несомненно, сказывается на частоте подобных отклонений. Серьезный удар по психике и воспитанию наносит интернет, где безответственно выкладывают сцены насилия, разврата. Сильно бьет по личности человека пропаганда вседозволенности, пристрастие к спиртному. Тем не менее, как утверждают эксперты, опасности такие люди не представляют.

Для взрослых, может, и да, но для неокрепшей психики ребенка? Не случайно в США детей на занятия и с занятий перевозят исключительно школьные автобусы или сами родители. В 10-11 лет перед летними лагерями в начальных школах проводят уроки секс-просвещения – отдельно с мальчиками, отдельно с девочками, с согласия родителей. В классе моей внучки, к примеру, учились дети из 12 стран самых разных вероисповеданий. Так вот: на секс-урок из 20 учеников пришли лишь четверо. В их числе была и моя внучка. Родители-медики посчитали: даже если ребенок услышит что-нибудь лишнее, у них всегда будет возможность все исправить… Ничего лишнего ребенок не услышал, зато момент девичьего взросления воспринял без страха, как естественный процесс.

В американских школах нет сторожей, но есть очень надежная система автоматических дверей и везде установлены видеокамеры. С урока не сбежать. Родители входят в здание по пропускам-липучкам на одежде. Запрещены гаджеты, их забирает учитель при входе в класс и возвращает после уроков. Есть правила и в одежде. Девочкам запрещены короткие юбки – они должны достигать кончиков пальцев опущенных рук. Предпочтение отдается бриджам или шортам, поскольку урок физкультуры может быть в середине дня, и времени на переодевание не остается. Мальчикам запрещены слишком узкие брюки, в бассейне – плавки: есть плавательные шорты.

Детям до 13 лет оставаться дома одним нельзя, и потому родители так строят свой график работы, чтобы кто-то из них постоянно был дома. И – да, бабушки: китайские, японские, бразильские, украинские и молдавские тоже - взрослым детям с внуками помогают. Несоблюдение этого правила грозит изъятием детей из семей для перевоспитания в других семьях. Совершеннолетие в Америке наступает в 21 год. С этого времени молодым людям отпускают в магазинах спиртное.

… И как делаем мы

А вот у нас с безопасностью детей и в школе – при всех сторожах, платных «шерифах» и психологах - дела обстоят неважно. Как и с секс-просвещением. Развязной Европе, с которой мы берем пример, копируя ее учебники, в этом плане далеко до более сдержанных нравов той же Флориды.

Да и дома ребенку не лучше – в иных семьях воспитание держится на одном родителе, второй зарабатывает, но бывает, что на одной только бабушке. И ребенок предоставлен сам себе. Правилам поведения детей учит улица, правилам безопасности научить некому.

Есть, правда, интернет с его советами на все случаи жизни - про «личное пространство», на которое никто не имеет право посягать. И это в переполненной маршрутке? Он учит «не молчать, привлекать в момент опасности к себе внимание». Но девочка-подросток в маломилештской маршрутке кричала, и никто на помощь не пришел. Даже водитель не отреагировал! А встреча с эксгибиционистами вообще повергает людей в шок.

Психологи дают простой совет: в тот момент, когда извращенец оголяется, начиная свое сольное выступление, нужно просто громко выругать его матом. Это действует отрезвляюще, и у него мгновенно пропадает желание упражняться. Но если свидетелем стал не умеющий ругаться ребенок? Как сделать так, чтобы дети вообще не могли видеть неадекватного поведения взрослых самоудовлетворяющихся людей?

Многие, сейчас, наверное, вспоминают свое детство: мы чувствовали себя защищенными, даже уходя надолго из дому. И вовсе не потому, что таких неадекватов было меньше, просто общество было здоровее, и люди не раздумывая бросались друг другу на помощь, переживая за чужих детей как за своих.

Поэтому остается только порадоваться за объединившихся в соцсетях яловенцев, которые, решив одну проблему, уже решают другую, договариваясь по графику отвозить на своих машинах детей в школу. Непонятно только одно: зачем нам тогда содержать государственные структуры, отвечающие за здоровое детство?

Мария БУИНЧУК