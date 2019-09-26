Майя Санду: Молдова может остаться без природного газа

Правительство готовится к возможному газовому кризису из-за конфликта между Москвой и Киевом, который ставит под угрозу поставку природного газа Молдове через территорию Украины. Премьер Майя Санду заверяет, что страна не останется без газа, хотя и признает: конкретных решений на этот случай пока нет, есть только идеи. Своими мыслями о возможном газовом кризисе глава правительства поделилась в эфире общественного телеканала.

"У нас есть технические решения, обсуждаем, готовимся к такому сценарию. Безусловно, такой сценарий нежелателен. Хотя даже если мы закупим и сделаем запасы природного газа на Украине, ее технические возможности недостаточны для обеспечения всей территории Молдовы", - заявила премьер-министр.

Поставки из украинских хранилищ могут решить проблему обеспечения природным газом северных и центральных районов Молдовы. Как обеспечить жителей юга и приднестровского региона на случай газового кризиса, премьер не уточнила.

По словам главы MoldovaGaz Вадима Чебана, в этой ситуации выходом могут стать поставки российского газа через газопровод, проходящий через Турцию, Болгарию и Румынию.

Однако на этот счёт существует много скептических мнений. Бывший министр экономики Валерий Муравский написал на своей страничке в Facebook, что закачка газа в украинские хранилища вариант достаточно рискованный. Есть другие варианты в виде реверса по южному направлению, но по слухам румынские власти не очень приветствуют эту идею.

Судьба энергетического взаимоподключения с Румынией остаётся неопределенной, в том числе из-за задержек по строительству газопровода Кишинев-Унгены.

Власти признают: он станет действующим в лучшем случае зимой 2020 либо 2021 года.