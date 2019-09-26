Разговоры о Молдове: Додон встретился с Эрдоганом в Нью-Йорке

Президент поблагодарил руководство Турции за оказываемую нашей стране помощь во многих сферах. В ходе визита в Нью-Йорк провел встречу с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Прошлись по всему спектру двусторонних отношений и с удовлетворением констатировали продолжение реализации Соглашения о стратегическом партнёрстве, подписанного в октябре 2018 года в ходе официального визита господина Эрдогана в Республику Молдова.

Поблагодарил руководство Турции за оказываемую нашей стране помощь во многих сферах, в первую очередь, в Гагаузской автономии, а также в процессе ремонта здания Администрации Президента.

В этом же контексте обсудили ход строительства стадиона в Комрате, и турецкая сторона заверила нас в том, что работы будут завершены в установленные сроки.

В завершение встречи поговорили о моем официальном визите в Турецкую Республику, который состоится до конца текущего года.

Соцсети