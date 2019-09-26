Разговоры о Молдове: Додон встретился с Эрдоганом в Нью-Йорке

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Президент поблагодарил руководство Турции за оказываемую нашей стране помощь во многих сферах. В ходе визита в Нью-Йорк провел встречу с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Прошлись по всему спектру двусторонних отношений и с удовлетворением констатировали продолжение реализации Соглашения о стратегическом партнёрстве, подписанного в октябре 2018 года в ходе официального визита господина Эрдогана в Республику Молдова.
Поблагодарил руководство Турции за оказываемую нашей стране помощь во многих сферах, в первую очередь, в Гагаузской автономии, а также в процессе ремонта здания Администрации Президента.
В этом же контексте обсудили ход строительства стадиона в Комрате, и турецкая сторона заверила нас в том, что работы будут завершены в установленные сроки.
В завершение встречи поговорили о моем официальном визите в Турецкую Республику, который состоится до конца текущего года.
Соцсети
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