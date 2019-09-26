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Додон выступил на полях ООН: о чем говорил президент Молдовы
26.09.2019

Глава республики Игорь Додон рассказал о стратегии развития страны в рамках национальной программы «Молдова — 2030», а также о важности решения приднестровского вопроса.

Президент Молдовы Игорь Додон выступил на полях ООН в рамках заседания секции «Партнерство для устойчивого развития», отметив задачи властей республики.

Свой спич Додон начал с того, что рассказал о Национальной стратегии развития «Молдова — 2030», которую парламент страны утвердил 14 декабря 2018 года. По его словам, этот документ включает четыре ключевых направления устойчивого развития и 10 основных целей на долгосрочный период.

Первое направление касается устойчивой и инклюзивной экономики, повышения условий жизни, роста доходов и устранение экономического неравенства. Второе — человеческого капитала и включает, в частности, цель обеспечения серьезной системы социальной защиты. Также стратегия «Молдова-2030» ставит акцент и на эффективность работы государственных институтов. Четвертое направление стратегии включает обеспечение фундаментального права на здоровую и безопасную окружающую среду для граждан Молдовы.

«Достижение этих масштабных целей для моей страны возможно только после осуществления ключевых реформ», — отметил Додон.


 
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