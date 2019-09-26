О пользе самовосхваления

Хвалить себя надо! Даже философы-классики наставляли: укрепляй в себе довольство собой и не проиграешь. Главное, дескать, как ты сам о себе думаешь: мнишь о себе высоко, и жить будешь также; на многое не замахиваешься, ну и результат будет посредственный.

Неважно, что всё это такие финты психотерапевтические, ты себе все равно на полном серьезе вбивай: «Я самый лучший» – и себе, и другим. Глядишь, и впрямь начнёшь улучшаться: и сила какая-то новая появится, уверенность небывалая, да и другие от такой наглости призадумаются: а может, оно и в самом деле так?

Видимо, глава МИДЕИ Нику Попеску владеет и умело применяет указынные финты. Накануне министр назвал шесть задач, которые удалось решить внешнеполитическому ведомству за первые 100 дней деятельности нового правительства.

А именно:

Главным своим достижением он назвал Обеспечение внешней поддержки для осуществления мирной передачи власти во время трудного политического периода начала июня. Благодаря восстановлению дипломатических каналов, жители РМ получили подтверждение, что новоизбранная демократическая власть признана Западом. Сразу вспоминается басня про муху, которая "пахала", сидя на воле. Негоже чиновнику такого ранга присваивать себе достижение американского посла Дерека Хогана - вся Молдова знает, что это именно он выкинул Плахотнюка из Молдовы!

Вторым достижением, дипломат считает "восстановление прямой финансовой поддержки", в том числе "получение 14,5 млн. евро от Еврокомиссии на достижение различных целей". Демократической партия Молдовы выделялись миллионы евро от Еврокомиссии на достижение различных целей последние 5 лет. В результате, к концу 2019 года, по прогнозам правительства, общий госдолг Молдовы превысит 63 млрд леев, увеличившись за год на 8 млрд. То есть на каждого жителя страны, включая младенцев, придется по 22 тыс. леев долга. Интересно, а Владимир Плахотнюк читает новости о Молдавии, нежась на солнечных пляжах Майами?

Третьим успехом министр назвал "восстановление политического диалога РМ-ЕС на высоком правительственном уровне". Смотри достижение № 2. Пока Молдова может выплачивать проценты по кредитам, а также брать новые займы, со страной будут иметь "политический диалог".

Четвертым достижением Попеску считает "укрепление отношений с Румынией", в частности, "диалога о строительстве газопровода Яссы-Кишинев, который должен быть завершен как можно скорее, чтобы повысить энергетическую безопасность РМ". Все надежды на Ясско-Унгенский газопровод – это профанация. Известно, что газ, импортируемый из Румынии, дороже того, что наша страна получает от «Газпрома». У подавляющего большинства стран закупочная цена всегда выше, чем та, которую платят конечные потребители «у плиты». К примеру, украинцы закупают у России газ по цене около 400 долларов за тысячу кубов, а потребители платят 200-220 долларов. Существует некая забота государства о его гражданах. В Молдове же все – не во благо потребителя. Мы платим 500-560 долларов, хотя государство покупает газ по 380 долларов. Газопровод из Румынии – не что иное, как обыкновенное отмывание европейских денег.

Пятым пунктом он выделил "переговоры с Румынией, ЕС и другими странами по снижению тарифов на роуминг". Зря Попеску так стыдливо скрывает свое румынофильство - сказал бы уж сразу про отмену границ с Бухарестом!

Наконец, последним успехом он назвал "расширение консульских услуг, что позволит гражданам Молдовы за рубежом экономить свое время и деньги". Хорошая новость, но лучше бы повысили уровень жизни и зарплаты здесь, в самой Молдове, чтобы у граждан не было ни малейшего желания уезжать отсюда.

В завершение ко всему вышесказанному хотелось бы привести слова человека, знавшего толк в политической манипуляции - В. Ленина: "Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов".

Екатерина Бородина