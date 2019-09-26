Глава Приднестровья Красносельский обсудит с Козаком упрощение процедуры получения гражданства РФ для жителей левобережья

Глава исполнительной власти Приднестровья Вадим Красносельский планирует сегодня обсудить вопрос упрощённого получения гражданства РФ с вице-премьером российского Правительства Дмитрием Козаком. Политик отмечает, что встретил поддержку своей инициативы в Государственной думе и в Совете Федерации России. Со вчерашнего дня, Красносельский совершает визит в Москву, где встречается с государственными деятелями РФ, передает портал novostipmr.com.

Президент непризнанной ПМР озвучил на какой стадии находится решение вопроса о получении российского гражданства жителями левобережья. Он напомнил, что в Приднестровье проживает порядка 220 тысяч граждан РФ, 100 тысяч граждан Украины и порядка 150 тысяч – Республики Молдова. По местному законодательству, не предусмотрено ограничений на количество гражданств.

«Мы подстроились под ситуацию, а не загоняли людей в неё. Политики разрушили Советский Союз, практически подставив людей», – констатировал Красносельский отмечая, что на определенном этапе получать гражданство РФ было затруднительно. Он надеется обсудить сегодня упрощённую схему получения российского гражданства.

Вчера встречи главы тираспольской администрации и российских чиновников проходили в здании “Социокультурного фонда Приднестровья” общественной организации, которую на сайтах властей Приднестровье обозначали статусом «дипломатического представительства» или «официального представительства».

В январе в министерстве иностранных дел и европейской интеграции через посольство Республики Молдова обратились к властям РФ, с просьбой уточнить статус фонда для развития социальных и культурных связей «Приднестровье». В пресс-релизе МИДЕИ обращает внимание на тот факт, что статус «официального представительства» имеет определяющее значение для контекста дипломатических отношений, что наносит ущерб молдавско-российским двусторонним отношениям, а также подрывают суверенитет и территориальную целостность Молдовы.