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Политика
Санду: “У происходящего одна цель – заблокировать работу ВСМ”
26.09.2019

Общее собрание судей, запланированное на 27 сентября вызывает беспокойство, так как решение было принято непрозрачно и с нарушениями. Об этом на брифинге сообщила премьер-министр Майя Санду.

«Отрадно, что судьи начали общаться друг с другом и хотят перемен в правосудии. Но то, как было созвано заседание, напоминает методы последних лет. Отсутствие прозрачности, приказы сверху, сверхбыстрые судебные решения. У происходящего единственная цель — заблокировать работу ВСМ и соответственно проведение реформ», – сказал Санду на брифинге.

Напомним, 20 сентября Апелляционная палата (АП) обязала Высший Совет Магистратуры (ВСМ) срочно созвать общее собрание судей. На нем должны были обсудить отставку членов совета. АП приняла это решение, рассмотрев ходатайство Ассоциации судей Молдовы. Перед этим 87 судей обратились 13 сентября в ВСМ с требованием созвать 20 сентября общее собрание судей. ВСМ 19 сентября решил отложить рассмотрение этого обращения судей. И.о. главы ВСМ Дорел Мустяцэ поручил судебной инспекции за это время выяснить обстоятельства подписания обращения.

Апелляционная палата постановила, что Высший совет магистратуры должен провести 27 сентября общее собрание судей.


 
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