Бизнесмен: Плахотнюк провел до 70 миллиардов долларов через Молдову

До 70 миллиардов долларов «отмыл» Владимир Плахотнюк через Молдову. Этот факт утверждает миллиардер Леонид Невзлин, бывший акционер и вице-президент ЮКОСа, который сейчас живет в Израиле.

По словам Невзлина, в странах бывшего Советского Союза были созданы мафиозные группировки, которые способствовали отмыванию денег.

– Во всех странах бывшего СССР, от Урала к западу, были созданы мафиозные кланы, которые мешают им присоединиться к Североатлантическому альянсу. Это плохо, но так оно и есть. Если оставишь страну двигаться в этом направлении, ты останешься в истории, но не заработаешь столько денег», – утверждает бывший глава ЮКОСа. Он заявляет, что «любой перевод денег из России в другую страну может быть осуществлен только через тех, кто контролирует положение дел внутри страны, - отметил Невзлин.

Леонид Невзлин стал вице-президентом ЮКОСа и членом совета директоров в 1996 году. В июле 2003 года он был вызван вместе с Михаилом Ходорковским в Генеральную прокуратуру в качестве свидетеля по делу совладельца ЮКОСа Платона Лебедева. Тем же летом Невзлин уехал в Израиль. Год спустя его объявили в международный розыск, а в 2008 году, в его отсутствие, он был приговорен к пожизненному заключению за организацию ряда преступлений, в том числе покушения на убийство и грабежа. В 2013 году Симоновский суд Москвы приговорил Невзлина к шести годам лишения свободы за присвоение акций нескольких компаний на сумму 3 миллиарда рублей.

В 2014 году Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 1,86 миллиарда евро бывшему акционеру ЮКОСа. 19 января 2017 г. Конституционный суд Российской Федерации счел, что решение ЕСПЧ противоречит российской Конституции, и разрешил России не платить, передает agora.md.