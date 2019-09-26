Молдавские граждане могут отправиться в Израиль на работу

Израиль взял на себя обязательство следить за реализацией программы. Правительство внесло изменения в персональный состав делегации, которая будет вести переговоры по поводу пилотной программы по набору и трудоустройству граждан Республики Молдова в качестве специалистов по уходу за пожилыми людьми с ограниченными возможностями в Израиле, которая была предложена в 2018 году. Главой делегации назначен государственный секретарь при Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Ион Додон, передаёт IPN.

В 2016 году, по данным НБС, на территории Государства Израиль находились примерно 13 тысяч молдавских граждан. Почти 10 тысяч из них ухаживали за пожилыми людьми с ограниченными возможностями или искали работу сиделки.

Согласно обсуждаемой пилотной программе, на первом этапе могут быть трудоустроены 300 молдавских граждан. Израиль взял на себя обязательство следить за реализацией программы, не допускать излишнего налогообложения специалистов по уходу, оценивать навыки принятых на работу лиц, их квалификацию, выдвигать предложения по улучшению процедуры их трудоустройства.