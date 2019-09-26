В Молдове открылись первые два магазина европейской сети Kaufland

Корреспондент «Комсомолки» побывал на презентации гипермаркета в Кишиневе.

Сеть магазинов Kaufland – теперь и в Молдове! 26 сентября открылись первые два магазина в Кишиневе – один на Ботанике, на улице Дечебал, 99/2, другой – на Чеканах, на улице Мирча чел Бэтрын, 25/1, которые работают с 7 утра до 11 вечера без выходных. Корреспондент «Комсомолки» побывал на презентации магазина на Ботанике. Забегая вперед, можно сказать: приятно удивила организация торговой площади, цены, а также изобилие новых товаров, которых до сих пор в Молдове не было.

Kaufland Молдова

Kaufland – с любовью к Молдове

- После напряженного периода и тщательной подготовки я рад объявить об открытии магазинов Kaufland в Республике Молдова, - отметил Marco Hößl, глава Kaufland Молдова и Румыния. - Вместе с хорошими людьми, которые являются частью большой команды Kaufland, мы открыли новую страницу в истории компании. Открытие магазинов Kaufland в Кишиневе означает для местного рынка качество, разнообразие продуктов, новые стандарты работы, повышение заработной платы и льгот для сотрудников, забота об окружающей среде и социальная ответственность перед обществом. Эти два магазина - только начало больших планов развития компании в Молдове.

Марко признался, что открывает магазины Kaufland с любовью. И не только к Молдове и к компании, в которой он работает. Свою вторую половинку он встретил в нашей стране.

То, что магазин открыт с любовью, чувствуется сразу, как только вы заезжаете на просторную парковку. Там установлены электрические зарядные станции для автомобилей. Абсолютно бесплатно. Так Kaufland Молдова выражает свою любовь к природе и заботится о потребителях.

Kaufland Молдова

В магазине на молдавских товарах – значок сердечка, это тоже любовь – к местным компаниям-партнерам, к нашим фермерам и виноделам, сыроварам и производителям молочной продукции и многим другим. На прилавках Kaufland Молдова – более 3200 наименований продовольственной продукции – местного производства. И этот показатель будет расти, так как еще не все необходимые соглашения подписаны. Поразил в овощном отделе трогательный стенд – «Фрукты из молдавского сада».

Kaufland Молдова

Для производителей сельскохозяйственной продукции Kaufland Молдова инициировал специальную программу по получению сертификата качества Global Gap. Требования к качеству в рамках данного сертифицирования были жесткие. Прошли не все участники программы, а некоторые компании еще в процессе получения сертификата. Но уже 6 сельхозпроизводителей Global Gap получили.

Kaufland Молдова

Вообще, разнообразие молдавских товарах на прилавках Kaufland Молдова огромное. И даже есть некоторые отделы магазина, в которых все 100 процентов продуктов – молдавского производства. Это выпечка и кондитерские изделия, охлажденное свиное и куриное мясо, живая рыба, кулинария.

Широкий выбор и молдавских вин. Кстати, одной из новинок в организации продажи вина в Молдове стали трубки с запахами, которые входят в винные букеты. Рядом с трубками – скрытая информация о том, какой аромат в трубке. Можно играть в дегустатора.

Новое в Молдове

Kaufland Молдова создал 750 новых рабочих мест. Это только пока. Сеть будет расширяться, и еще сотни людей смогут работать в этой компании. А это – хорошие зарплаты, льготы, социальные гарантии. В течение нескольких недель в магазинах Kaufland Молдова бок о бок с местными работниками будут трудиться сотрудники Kaufland из Румынии, обучать персонал.

Кроме того, что теперь у нас в республике можно купить то, что раньше не продавалось, - например, некоторые сорта пива, сыры, косметику, сладости и еще многое-многое от производителей Германии, Румынии и других стран, огромное внимание Kaufland Молдова уделяет качеству и свежести товара. Поэтому поставляться в магазин ежедневно будут такие виды продукции как молочная, мясная, колбасная, фрукты и овощи и др.

Чего еще не хватало молдавскому потребителю – аппаратов для проверки цен. То есть, не нужно бежать к кассе и спрашивать, сколько стоит тот или иной товар. Достаточно поднести штрихкод к аппарату, и он выдаст стоимость.

Kaufland Молдова

О ценах и скидках

Кстати, о ценах. На львиную долю продуктов, которые мы покупаем ежедневно, цены в Kaufland ниже, чем в целом по городу. Привычных «скидочных карточек» Kaufland не практикует. Зато постоянно вводятся скидки на разную продукцию. А можно получить и купон на покупку товара со скидкой, если сдать бутылки ПЕТ (до 3 литров), стеклянные и алюминиевые бутылки и банки (до 1 литра). Использованную тару надо бросить в специальный аппарат, который и выдаст купон на скидку. Такого в Молдове точно еще не было!

И что особенно радует – покупатели могут попробовать продукцию в ходе дегустаций, которые регулярно проводят в сети Kaufland.

Для удобства покупателей в магазинах Kaufland Молдова открыты аптеки, табачные магазины, пункты обмена валюты, кафетерии и пиццерии. А на улице, перед магазинами, установлены киоски Grill, где на глазах у покупателей готовят разные вкусности – можно поесть прямо там. Работает Grill с 9:00 до 21:30.

Kaufland Молдова

Kaufland Молдова в цифрах

4600 квадратных метров – торговая площадь Kaufland Decebal, 3000 кв. м. - Kaufland Mircea cel Batran.

288 парковочных мест - Kaufland Decebal, 387 - Kaufland Mircea cel Batran.

48 метров – самая длинная витрина всей мировой сети Kaufland – в Kaufland Decebal.

85 миллионов евро – объем инвестиций в развитие Kaufland Молдова.

20 магазинов Kaufland откроют по всей Молдове в ближайшие 10 лет.

НАША СПРАВКА

Kaufland – немецкая компания со штаб-квартирой в Германии, является одной из самых больших торговых сетей в Европе – более 1270 магазинов, 150 тысяч работников в 8 странах.