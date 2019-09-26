Поездка в Одессу может оказаться опасной для жителей Молдовы

Молдавские врачи готовы к проникновению кори в республику.

Многие жители республики часто бывают в Одессе – кто по делам, кто отдохнуть и встретиться с друзьями. Однако сейчас в подобных поездках стоит проявить повышенную осторожность – в городе, искренне любимом многими молдаванами, медики вновь заговорили о кори. А этот недуг очень легко подхватить не привитому от этого вируса человеку.

Одесские медики считают, что ситуация с распространением вируса кори в городе является тревожной. За минувшую неделю в Одессе отмечен рост заболеваемости: в числе инфицированных – пятеро детей и трое взрослых. С начала нынешнего года в Одессе зарегистрированы 776 случаев кори, из которых 42,3% составили дети. Причем в 90% случаях заболеваний у пациентов не было ни одной прививки против кори.

По мнению медиков ситуация с заболеванием в Одессе может спровоцировать вспышку заболевания и в нашей стране. Однако критической ее считать не следует, поскольку молдавские врачи готовы к возможному проникновению инфекции на территорию республики. После имевшей место в 2018 году эпидемии были приняты необходимые меры и проведена нормальная вакцинация.

- Угроза есть всегда. Мы очень многого добились в вакцинации. У нас была нормальная вакцинация, плоды которой мы пожинали — мы об очень многих заболеваниях забыли, - сообщала для Sputnik Молдовы заведующая реанимационным отделением инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова. - Ни один специалист не может предугадать, как у нас будет развиваться ситуация. Если свыше 95% населения вакцинировано, нет шансов развития эпидемии. Все, что ниже 95% — вероятность повышает, уточнила врач-инфекционист .

После трёх лет отсутствия в Молдове случаев заболевания корью (2015-2017 годах) в 2018 году в стране было зарегистрировано 340 случаев инфицирования. Опасную болезнь завезли в Молдову с территории Украины. Семья из Чадыр-Лунгского района гостила у родственников в городе Болград Одесской области. Здесь и произошел контакт с больным ребенком. После этого зараженные дети отправились с родителями в семейный лагерь в селе Новые Морены Унгенского района. На недельный отдых собрались представители религиозного течения, в подавляющем большинстве – многодетные семьи.

20 августа 2018 года в Молдове был введен «оранжевый» уровень опасности в связи с эпидемией кори – его отменили только в феврале текущего года. Тогда же было принято решение о разработке национального плана по предотвращению распространения эпидемии с помощью вакцинирования детей и взрослых. Корь можно предотвратить только вакцинацией. В Республике Молдова вакцинация проводится комбинированной вакциной против кори, эпидемического паротита и краснухи (ROR) в возрасте одного года, 6-7 лет и 14-15 лет. Вакцинация в Молдове проводится бесплатно.