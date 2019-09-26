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Общество
Марина Таубер останется под домашним арестом
26.09.2019

Требование о переводе в СИЗО пока не удовлетворено.

Марина Таубер, имеющая статус подследственного персонажа в деле о хищении миллиарда, останется под домашним арестом. Апелляционный Суд Кишинева отклонил запрос прокуроров НЦБК о переводе Таубер в следственный изолятор. В то же время был отклонен и запрос адвокатов Таубер, которые требовали самой мягкой формы следствия - свободное передвижение с обязательством являться на допросы.

Так что Таубер остается под домашним арестом, а вот насчет Апостоловой, которая была задержана в тот же день, решение будет принято через несколько дней, сообщает телеканал Publika.

Обе женщины были лишены депутатской неприкосновенности за участие в краже миллиарда в качестве представителей скандальной партии Шора.


 
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