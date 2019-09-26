ВЫСТУПЛЕНИЕ Президента Республики Молдова Игоря ДОДОНА на Генеральной Ассамблее ООН

Уважаемый господин Председатель,

Ваши Превосходительства,

Уважаемые присутствующие,

Для меня большая честь присоединиться к вам и впервые выступить с трибуны Организации Объединенных Наций.

Вступление Республики Молдова в ООН, активное участие во всех учреждениях Организации и возможность поделиться с этой трибуны наиболее важными идеями, пожеланиями и проблемами – среди самых значительных достижений народа Республики Молдова с 1991 года до наших дней.

Прежде всего хочу поздравить господина Тиджани Мухаммада-Банде с избранием на пост Председателя 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и пожелать ему больших успехов в выполнении мандата. Я также выражаю признательность госпоже Марии Фернанде Эспиноса Гарсес за плодотворную работу, которую она проделала в качестве Председателя предыдущей сессии.

Пользуясь предоставленной мне возможностью выступить перед вами, хочу заверить вас в полной поддержке Республикой Молдова всех инициатив и проектов, начатых ООН в последнее время, – действий, направленных на решение самых сложных проблем, стоящих перед человечеством в этом беспокойном начале века.

Вместе с тем, воспользуюсь этим случаем, чтобы представить ключевые вызовы, стоящие на данном этапе перед Республикой Молдова, и наше видение возможных путей их преодоления.

Уважаемые присутствующие,

Общеизвестно, что мы живем во времена, когда масштабы и количество долгосрочных кризисов постоянно растут.

Военные конфликты, изменение климата и загрязнение окружающей среды, чрезмерное использование природных ресурсов и экономические дисбалансы, вынужденная и поощряемая миграция являются реальными угрозами в процессе построения процветающего мира без войн, предусмотренного Программой устойчивого развития до 2030 года.

На этом фоне роль Организации Объединенных Наций как гаранта международного мира и безопасности, а также глобальной платформы для нахождения общих решений существующих и возникающих вызовов имеет первостепенное значение.

В связи с этим хочу еще раз подчеркнуть, что мы выражаем полную поддержку Генеральному секретарю ООН в программе проводимых амбициозных реформ.

Мы также подтверждаем нашу поддержку превентивной дипломатии, продвигаемой господином Антониу Гутерришем, в целях предотвращения кризисных ситуаций и конфликтов.

Всего десять лет отделяет нас от 2030 года, но мы с сожалением констатируем, что бедность, голод, неравенство и социальная изоляция продолжают оказывать влияние на жизни, способствовать разжиганию новых конфликтов во всем мире. Республика Молдова присоединяется к общему призыву активизировать усилия по достижению целей на период до 2030 года, адресованному международному сообществу на недавнем форуме высокого уровня по Целям устойчивого развития.

В рамках Программы до 2030 года мы стремимся содействовать устойчивому развитию на основе уважения прав человека.

Как и раньше, Республика Молдова полна решимости и в дальнейшем вносить свой вклад в реализацию важных мандатов Совета по правам человека.

В связи с этим, касаясь одного из аспектов социальной проблематики, хочу отметить, что обеспечение гендерного равенства, расширение прав и свобод женщин являются важнейшими элементами ускорения устойчивого развития вследствие стимулирования экономического роста и роста благосостояния семей и сообществ, а также государства в целом. В последнее время Республика Молдова добилась значительных успехов в повышении роли женщин в процессе принятия решений. Во главе Парламента и Правительства Республики Молдова, а также Гагаузской автономии стоят женщины. Доля женщин в кабинете Правительства составляет 65%, в Парламенте страны – 25%. Мы помним и о решающей роли женщины в любом обществе – роли матери и центра домашней вселенной.

Чтобы сфокусировать внимание государства на необходимости защиты и на стимулировании создания и сохранения семей, мы объявили 2019 год в Республике Молдова Годом семьи.