ВЫСТУПЛЕНИЕ Президента Республики Молдова Игоря ДОДОНА на Генеральной Ассамблее ООН

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Уважаемый господин Председатель,
Для меня большая честь присоединиться к вам и впервые выступить с трибуны Организации Объединенных Наций.
Прежде всего хочу поздравить господина Тиджани Мухаммада-Банде с избранием на пост Председателя 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и пожелать ему больших успехов в выполнении мандата. Я также выражаю признательность госпоже Марии Фернанде Эспиноса Гарсес за плодотворную работу, которую она проделала в качестве Председателя предыдущей сессии.
Пользуясь предоставленной мне возможностью выступить перед вами, хочу заверить вас в полной поддержке Республикой Молдова всех инициатив и проектов, начатых ООН в последнее время, – действий, направленных на решение самых сложных проблем, стоящих перед человечеством в этом беспокойном начале века.
Вместе с тем, воспользуюсь этим случаем, чтобы представить ключевые вызовы, стоящие на данном этапе перед Республикой Молдова, и наше видение возможных путей их преодоления.
Уважаемые присутствующие,
Общеизвестно, что мы живем во времена, когда масштабы и количество долгосрочных кризисов постоянно растут.
На этом фоне роль Организации Объединенных Наций как гаранта международного мира и безопасности, а также глобальной платформы для нахождения общих решений существующих и возникающих вызовов имеет первостепенное значение.
В связи с этим хочу еще раз подчеркнуть, что мы выражаем полную поддержку Генеральному секретарю ООН в программе проводимых амбициозных реформ.
Мы также подтверждаем нашу поддержку превентивной дипломатии, продвигаемой господином Антониу Гутерришем, в целях предотвращения кризисных ситуаций и конфликтов.
Всего десять лет отделяет нас от 2030 года, но мы с сожалением констатируем, что бедность, голод, неравенство и социальная изоляция продолжают оказывать влияние на жизни, способствовать разжиганию новых конфликтов во всем мире. Республика Молдова присоединяется к общему призыву активизировать усилия по достижению целей на период до 2030 года, адресованному международному сообществу на недавнем форуме высокого уровня по Целям устойчивого развития.
В рамках Программы до 2030 года мы стремимся содействовать устойчивому развитию на основе уважения прав человека.
Как и раньше, Республика Молдова полна решимости и в дальнейшем вносить свой вклад в реализацию важных мандатов Совета по правам человека.
Чтобы сфокусировать внимание государства на необходимости защиты и на стимулировании создания и сохранения семей, мы объявили 2019 год в Республике Молдова Годом семьи.
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