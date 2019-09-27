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Экономика
Молдова сможет получить 100 миллионов евро для взаимоподключения электросетей с Румынией
27.09.2019

Три соглашения о финансировании проекта по взаимоподключению сетей электроснабжения Республики Молдова и Румынии были подписаны сегодня, 26 сентября, Министерством финансов. Молдова сможет получить доступ к финансированию в форме кредита на 60 миллионов евро и гранта в размере 40 миллионов евро для модернизации своей энергосистемы. Деньги пойдут, в частности, на строительство подстанции вставки постоянного тока в Вулкэнешть и линии взаимоподключения между югом Республики Молдова и Кишинёвом, передаёт IPN.

По словам министра финансов Натальи Гаврилица, эти соглашения призваны поддержать важный проект, который поможет уменьшить энергетическую зависимость Республики Молдова. Проект совместно разработан правительством, Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком, Всемирным банком и Европейским союзом. „Это стратегический проект для Молдовы”, - подчеркнула Наталья Гаврилица.

Министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан отметил, что это масштабный проект, который потребует инвестиций в сотни миллионов евро. Он приведёт к снижению тарифов и повышению конкурентоспособности отечественной продукции и товаров.

Посол ЕС в Молдове Петер Михалко отметил, что этот проект действительно нуждается в технических, политических и финансовых обязательствах. Этот проект принесёт значительные выгоды в виде повышения конкуренции на энергетическом рынке. „Наша цель – добиться полной интеграции с энергетической сетью Европейского союза”, - подчеркнул Михалко.

Директор Бюро ЕБРР в Кишинёве Анжела Сакс отметила, что проект является доказательством совместных усилий ЕБРР, ЕИБ, ВБ и ЕС. Он не будет единственным. Запланированы ещё четыре.

Менеджер Всемирного банка по Молдове Анна Ахалкаци сообщила, что роль ВБ в этом проекте заключается в поддержке строительства воздушной линии взаимоподключения напряжением 400 кВт, в модернизации подстанций в Кишинёве и Вулкэнешть и в повышении эффективности диспетчерской системы учёта электроэнергии. „Эти элементы программы важны для обеспечения того, чтобы эта линия подключения со вставкой постоянного тока действительно была доведена до квартир граждан”, - подчеркнула Ахалкаци.

Глава Представительства Европейского инвестиционного банка в Республике Молдова Антонио Кастильо назвал данный проект важным шагом по обеспечению дополнительного источника электроэнергии для Республики Молдова. „Благодаря этим проектам с участием ЕИБ мы будем способствовать энергетической безопасности и стабильности, открывая рынок для большей конкуренции, для большего числа источников энергии и для тарифов, установленных справедливо”, - заявил Кастильо.


 
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