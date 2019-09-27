100 дней новой власти: “Шор” без Шора

После смены власти из страны бежал не только главный демократ страны, но и депутат, бизнесмен, соратник Плахотнюка, фигурант расследования Kroll о краже миллиарда Илан Шор. По данным молдавского Интерпола, сейчас он находится в Израиле. В отличие от Плахотнюка, который изредка дает о себе знать в фейсбуке, Шор очень активен и часто выступает с различными призывами. В своих выступлениях депутат не сообщает вернется ли он в страну. А его соратники до сих пор убеждают, что он находится «недалеко, он рядом».

11 июня. После того как в СМИ появилась информация, что Шор покинул страну, депутат выступил с видеобращением:

“Рад сообщить вам, что я здесь, на месте, в Молдове. Я понимаю, что некоторые мои враги мечтают, чтобы я уехал, потому что им неудобны политики, которые держат слово перед людьми и исполняют обещания, но я жил, живу и буду жить в этой стране и работать на благо людей. Да, в отличие от некоторых трусишек, я не сплю по посольствам или по разным квартирам, я живу здесь, среди народа, так было и так будет» – заявил Шор.

Через две недели после этого выступления, Прокуратура по борьбе с коррупцией подтвердила – Шор покинул страну. Тогда представители учреждения потребовали выдать ордер на его арест, объявить в розыск, и наложили арест на ряд его активов. Как удалось покинуть страну Шору и Плахотнюку рассказал президент Игорь Додон. По его словам, депутаты вылетели из кишиневского аэропорта без таможенного контроля и добавил, что оба политика были единственными в стране, кто пользовался особыми привилегиями.

Через месяц после исчезновения бизнесмена (25 июля), Апелляционная палата Кагула удовлетворила ходатайство прокуроров об аресте депутата.

Постановление судей возмутило бизнесмена, и он решил наброситься с нападками на Игоря Додона и Майю Санду.

„Вчера судьи Кагульской апелляционной палаты вытерли ноги об закон… С первого дня прихода так называемой новой власти, я начал получать угрозы. Мне угрожает новая власть во главе с Додоном и Санду. Майе Санду крайне невыгодно, чтобы я рассказал все, что я знаю, потому что ее задача – прикрыть ее бывшего шефа Филата. Ее задача – скрыть то, что происходило в ЛДПМ, и многое другое. Она прекрасно знает, что я знаю очень много. Ее задача сегодня просто меня «заткнуть»….Додон не дает мне возможность заговорить потому, что он знает, что о нем я знаю настолько много. Больше, чем его семья», – заявил Шор.

Через три дня после публикации (29 июля) Шор обвинил коалицию ACUM-ПСРМ и ее «слуг» в давлении на суд. Политик заявил, что 9 июля бывший судья Высшей судебной палаты, бывший председатель суда Кагула Петр Морару позвонил судье Виталию Мовилэ, входящему в коллегию, рассматривающую дело Шора, и потребовал «без всякого разбирательства» выдать ордер на арест Шора. Политик сказал, что решение об его объявлении в розыск и аресте суд принял под давлением.

Пока бизнесмен записывал видеообращения на фейсбук, Министерство внутренних дел объявило его в международный и национальный розыск. Тогда партия “Шор” решила поддержать депутата и организовать митинг протеста в центре Кишинева. Несколько сотен сторонников пришли к зданию Высшей судебной палаты. Протестующие обвинили новую власть в политическом преследовании своего лидера. Они пришли с плакатами «Илан Шор — единственный, кто показал, что можно жить лучше», «Илан Шор, мы с тобой», «Прочь руки от Шора».

После объявления бизнесмена в розыск, 2 августа Генпрокуратура возбуждает два уголовных дела по факту бегства депутата из страны. В причастности заподозрили сотрудников Таможенной службы и Пограничной полиции, работающих в аэропорту. Руководство, ранее принадлежавшей Шору компании Avia Invest, управляющей столичным аэропортом, решили проверить на злоупотребление служебным положением и халатность. Тогда представители Avia Invest заявили, что Шор не покидал страну через аэропорт.

В начале августа молдавские власти установили местонахождение Шора. Глава молдавского Интерпола Виорел Центиу сообщил, что он находится в Израиле.

7 августа. В Кишиневе, Бельцах и Комрате на стендах полиции, где размещаются фотографии подозреваемых в совершении преступлений и разыскиваемых преступников – появилась фотография депутата.

Фотография Илана Шора на стенде полиции. г. Бельцы. 07.08.19. Фото: Nordnews.md

В середине августа по ходатайству временного генпрокурора Думитру Робу парламент лишил Шора депутатского иммунитета. Парламентарий на это никак не отреагировал, его больше возмутило желание главы МВД Андрея Нэстасе идти на выборы на пост мэра столицы. На своей странице в фейсбуке он написал:

«Нэстасе снова хочет быть примаром Кишинева. Видимо в МВД он уже решил все поставленные задачи….. Пожалей кишиневцев! Не делай этого. Для того, чтобы управлять городом, надо хоть что-то уметь. А ты не умеешь! И не научишься.

Есть люди загадочные и догадливые. Мы уже догадались, что загадочный Нэстасе, что угодно загадит. В том числе Кишинёв, если, не дай Бог, станет примаром».

27 августа Шор также, как и сбежавший Плахотнюк, находясь далеко за пределами страны, поздравил жителей Молдовы с Днем независимости: “С Днём рождения Молдова! С праздником любимая Родина!” – написал Шор.

Несмотря на то, что Интерпол сообщил, где находится в настоящее время Шор, его коллеги до сих пор уходят от ответа на вопрос – где он. По словам вице-председателя партии Марины Таубер, ей ничего неизвестно, о том, покинул ли Илан Шор страну. На вопрос корреспондента TV8, когда депутат вернется в страну, Таубер ответила: «Он вернется не в страну, а в публичное пространство. Господин председатель рядом, гораздо ближе, чем думают люди. Он не покидал страну, но мы избегаем его появления на публике, потому что это опасно для его жизни и здоровья».

Кандидат от партии “Шор” на пост мэра Оргеева Павел Вережан также сказал, что он “недалеко, он рядом“.

В конце прошлой недели лишили парламентского иммунитета сразу трех депутатов партии “Шор” – Марину Таубер, Регину Апостолову, Петра Жардана. Снять с них неприкосновенность потребовал временный генпрокурор Думитру Робу.

Таубер и Апостолову, которые также, как и Шор фигурируют в отчете Kroll о краже миллиарда, подозревают в мошенничестве и отмывании денег. Столичный суд уже постановил поместить под домашний арест на 30 суток Таубер, а Апостолову на 30 дней под судебный контроль. Прокуратура в свою очередь требует ужесточить меру наказания.

Сами подозреваемые считают себя политическими заключенными.

По поводу Петра Жардана, временный генпрокурор Думитру Робу заявил на прошлой неделе, что депутат фракции “Шор” в 2013 году, в интересах организованной преступной группы, непосредственно содействовал приватизации Кишиневского аэропорта. Жардан рассказал TV8, что уже получил повестку от Прокуратуры.

16 сентября. Брифинг партии во время перерыва заседания парламента, на котором прозвучало требование о лишении иммунитета. Screenshot: privesc.eu

В июне 2017 года Шора приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы по делу о краже миллиарда. Тогда его признали виновным в отмывании денег. Он был освобожден из-под ареста до вынесения окончательного решения, оставался на свободе и даже был избран в парламент.

ИТОГ:

Наложен арест на имущество Шора

Депутат объявлен в международный розыск

По данным молдавского Интерпола, Илан Шор находится в Израиле

Его и трех депутатов партии “Шор” лишили иммунитета

Соратники парламентария до сих пор убеждают, что он находится в Молдове

Шор часто выступает в соцсети

Когда вернется – не известно

Как Шор покинул страну, доподлинно не известно

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Июль 2018