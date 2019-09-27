Партия Нэстасе не у дел? Опрос показал кого жители Молдовы хотят видеть в парламенте

Партия Андрея Нэстасе осталась не у дел. Если бы в ближайшие выходные прошли досрочные парламентские выборы, формирование нынешнего министра внутренних дел не переступило бы избирательного порога. По крайней мере об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IMAS.

Согласно ему, в законодательный орган прошли бы три формирования, а именно ПСРМ, ПДС и ДПМ. Социалистов поддержали чуть более 36% респондентов. За партию "Действия и солидарности", которую возглавляет Майя Санду, голоса отдали почти 21% участников опроса. А демократы набрали почти 9,5%.

А вот формирование Шора, которое сейчас в парламенте представляют семь депутатов, поддержали примерно 4,5% респондентов. У Партии коммунистов ситуация не меняется, она получила бы чуть более 4% голосов. Хуже всего обстоят дела у партии "Платформа достоинство и правда". За формирование, которое впервые прошло в законодательный орган в этом году в составе блока ACUM, проголосовали бы только 3,5% участников опроса.

В опросе компании IMAS приняли участие полторы тысячи человек. Он проводился с седьмого по 22 сентября. Погрешность составляет плюс минус 2,5%. Заказала исследование местная компания Public Media Group.

Пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Родика Сырбу заявила нашему телеканалу, что учреждение не уведомили о проведении данного опроса, как того требует Кодекс о выборах.