В Молдове появится электронный портал больничных листов

НКСС запускает электронную услугу – Статус листка нетрудоспособности.

Национальная касса социального страхования сообщила о запуске новой электронной услуги, позволяющей оперативно проверить статус листка о временной нетрудоспособности. Бенефициары пособий по временной нетрудоспособности теперь смогут получить доступ к своему статусу на сайте НКСС. Для этого достаточно нажать на соответствующую кнопку и указать в появившемся поле номер больничного листа.

Электронная система позволит оперативно проверить статус сертификата. Бенефициары смогут узнать, получены ли данные из медицинской справки и находятся ли они на рассмотрении. Кроме того, заявители будут проинформированы о том, принято или отклонено решение об установлении пособия, - говорится в пресс-релизе НКСС.

Проверка статуса листка нетрудоспособности осуществляется через государственную платформу обмена данными и взаимодействия MConnect.

Ведомство также напоминает, что пособие за первые 5 дней отпуска по болезни в случае лёгких заболеваний или несчастных случаев, не связанных с работой, рассчитывается и выплачивается работодателем (не более 15 дней в течение календарного года). Начиная с шестого дня временной нетрудоспособности, пособия рассчитывают и устанавливают территориальные кассы социального страхования.