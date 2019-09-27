«Молдовагаз» объявил об отставках и «других преобразованиях»

В компании «Молдовагаз» произошли отставки.

Как сообщил председатель административного совета «Молдовагаз» Вадим Чебан, некоторые сотрудники уже были освобождены с занимаемых должностей, а других еще ждет эта участь. Он также отметил, что предприятие ждет много изменений, которые призваны повысить эффективность, конкурентоспособность и прозрачность компании.

- Кто-то уже ушел, последуют и другие преобразования. Имею ввиду больше руководящие должности. Посмотрим, когда. У нас есть план реорганизации, который должен быть согласован с акционерами и руководством предприятия, - заявил Вадим Чебан в интервью радиостудии Sputnik.

Он также подчеркнул, что были освобождены с занимаемых должностей сотрудники, которые не соответствовали требованиям, а также те, кто нарушил закон – в компании были выявлены случаи нарушения финансовой дисциплины.

Ранее эксперты Серджиу Тофилат и Тудор Шойту провели исследование деятельности АО «Молдовагаз» за последние 20 лет и пришли к выводу, что в компании совершались массовые мошенничества под покровительством государства и акционеров. По их утверждению, плохое управление привело к неоправданному увеличению расходов и ухудшению активов компании, часть расходов была включена в тарифы на газ, а другая привела к увеличению долгов предприятия. В то же время нарушения, выявленные в результате проверок Счетной палаты или НАРЭ, не привели к наказанию лиц из руководства компании.

Вадим Чебан официально вступил в должность директора АО «Молдовагаз» чуть меньше месяца назад, 2 сентября текущего года.