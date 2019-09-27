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Называет себя Анжелой - как изменилась молдавская певица Клеопатра Стратан
27.09.2019

Фанатам жутко не понравилась новая песня очаровашки Клео, как, собственно, и ее образ.

Рано или поздно все молдавские артисты пытаются выйти на российский рынок. Не будем сейчас рассуждать: хорошо это или плохо. Это всего лишь факт. И нет ничего удивительного в том, что 16-летняя Клеопатра Стратан, которая приобрела достаточную популярность в Молдове и Румынии, перешла на Россию и страны СНГ.

Другой вопрос: с каким контентом она туда решила выйти.

Только недавно писала о том, что по сравнению с 16-летней Евой Тимуш, которая выпускает ролики, мягко говоря, не по возрасту и пополняет свой микроблог уж слишком откровенными фотом, 16-летняя Клео снимает романтического содержания клипы, поет о любви, а не о сексе. Но свежий видеоролик на песню «Анжела», которой Клео намерена покорить российского зрителя неприятно удивил...содержанием. Да и картинка, в целом, огорчила.

Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Да, модно, но слишком пошло, особенно для 16-летней юной артистки. С другой именно пошлостью и берет российский и не только шоубиз.

К слову, за несколько часов после публикации ролика на Youtube он набрал почти 18 000 просмотров. Маловато будет, учитывая, что прошлые работы за несколько часов набирали по 100 тысяч просмотров.

В комментариях фанаты певицы отметили, что эта работа им не нравится. А как вам?

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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