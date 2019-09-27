Президент Молдовы вместе со своей женой посетил 9/11 World Trade Center Memorial

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Политика
Вместе с Первой леди Галиной Додон посетили Ground Zero – место, на котором стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, разрушенные в результате террористических атак 11 сентября 2001 года.
Почтили память жертв этого беспрецедентного в истории теракта и выразили искреннее сочувствие американскому народу, пострадавшему 18 лет назад.
Я твёрдо убеждён в том, что борьба с терроризмом – моральное и политическое обязательство всех демократических стран.
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