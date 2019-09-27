Комиссия по банковскому мошенничеству обнародует новые имена из списка бенефициаров

Парламентская комиссия по расследованию банковского мошенничества должна представить новый отчет о краже миллиарда в середине октября. В этом отчете будут представлены новые имена из списка бенефициаров банковского мошенничества. Об этом заявил член парламентской комиссии, депутат Лилиан Карп на Jurnal TV. По его словам, в настоящее время эти имена проверяются комиссией, а также связи между этими лицами с тремя группами, известными общественному пространству: группой Шор, группой Филата и группой Плахотнюка, передает IPN.

Лилиан Карп говорит, что в списке бенефициаров, которые ранее были представлены этой комиссией, также входят другие имена, которых проверяют члены комиссии. „Список намного больше. Мы упомянули несколько имен, которые известны общественному пространству и которые фактически организовали процесс отмывания денег”, - заявил депутат. Лилиан Карп говорит, что сейчас проверяется их связь с группами, которые были в списке бенефициаров: группой Шор, группой Филата и группой Плахотнюка. „Многие из них не известны общественности” - пояснил депутат. Новый отчет комиссии должен быть представлен примерно 15 октября.

Экономический эксперт Вячеслав Негруца считает, что стратегия возвращения денег, которую представили прокуроры в 2018 году, была не чем иным, как „горшком, в котором собрались все банковские мошенничества, начиная с 2007 года и до настоящего времени, и эта стратегия больше касалась плохих кредитов. В этой стратегии не было сосредоточено внимание на краже миллиарда”.

По словам Вячеслава Негруцэ, комиссия, которая была создана в парламенте для расследования кражи миллиарда, полезна для всего общества. „Некоторые вещи, которые были скрыты, появились. С изменением власти мы также увидели некоторые действия прокуроров по так называемому захвату или блокировке определенных активов, даже если они уже были проданы или с другими владельцами. Бездействие прокуроров является преступлением, потому что у них была вся информация, доступная на протяжении многих лет, но они создали этот коридор, чтобы люди ушли или изменили свои интересы, собственность, тем самым создав серьезные препятствия для подлинного расследования и, по крайней мере, для возвращения средств, вывезенных из Республики Молдова”, - отметил эксперт.

Политический комментатор из Румынии Арманд Гошу считает, что эта парламентская комиссия должна с политической точки зрения использовать то, что произошло, и оказать давление на прокуратуру, чтобы она приступила к работе. „Они (члены комиссии, пр. ред.) являются единственными, которые что-то делают. Прокуратура ничего не делает. Если бы в парламенте не было политического давления, если бы он не организовал эти пресс-конференции, если бы председатель комиссии Александр Слусарь не был бы активен в социальных сетях, ничего бы не двигалось, и разочарование населения увеличилось бы еще сильнее. Это удивительно, что делают эти люди”, - сказал Арманд Гошу.