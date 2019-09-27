Рекордное число производителей представят свою продукцию в этом году на День вина

Рекордное число производителей представят свою продукцию в этом году на День вина. Организаторы ожидают 68 участников. В связи с этим ярмарки организуют также на пешеходной улице Евгения Доги и в сквере Кафедрального собора. Там обустроят крестьянское подворье и проведут творческие мастер-классы.

"Спустя 18 лет наша рубашка стала нам мала, пришлось расшириться. Мы подсчитали, что занятая нами территория займет более 25 тысяч квадратных метров", - сказал директор Национального офиса вина и винограда Георгий Арпентин.

А на бульваре Григория Виеру расположиться infopoint, откуда туристы и в этом году смогут отправиться к 11 отечественным винодельням. Главные развлечения пройдут на пешеходной улице. Там организуют концерт, где выступят местные и иностранные исполнители.

"Мы постарались расшириться и с точки зрения географии участников, то есть, речь о наших соседях из Румынии и Украины, их ансамбли представят свои художественные программы", - отметил Георгий Арпентин.

В целях пропаганды умеренного потребления вина на празднике будут продавать специальную карту дегустатора. Она включает в себя тритановый 100%-но перерабатываемый бокал, талоны на дегустацию 11 вин, билеты на троллейбусы и другое. В этом году на празднике ожидают журналистов из 50 стран мира.

"Мы приглашаем их познакомиться с нашим праздником, понять, что это такое, затем сообщать о нём в своих странах", - сказала эксперт Даниела Донцу.

Пройдет День вина в первые выходные октября - 5 и 6 числа. Всех туристов, которые посетят нашу страну в это время, встретят бутылкой вина. В этом году на организацию праздника выделили более трех миллионов леев.