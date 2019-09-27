Козак и Красносельский говорили в Москве о двустороннем сотрудничестве

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Дмитрий Козак и Вадим Красносельский встретились в Москве.
Вице-премьер правительства России, специальный представитель президента России и лидер Приднестровья обсудили возросшую интенсивность рабочих контактов, начало которым было положено в июне нынешнего года.
Стороны обсудили аспекты, связанные с торгово-экономическим сотрудничеством, констатируя наметившийся в последние месяцы рост товарооборота между Приднестровьем и Россией. Говорили и о других направлениях взаимовыгодного двустороннего взаимодействия, отмечено в пресс-службе приднестровского лидера.
Не остались без внимания ситуация в молдо-приднестровском урегулировании и состояние переговорного процесса. Участники встречи обсудили перспективы намеченного на 8-10 октября заседания формата "5+2", которое готовится к проведению в Братиславе.
На встрече собеседники подробно обсудили проблемные аспекты переговорной повестки и предложения приднестровской стороны, направленные в адрес межправительственной комиссии.
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