27 Сентября 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Козак и Красносельский говорили в Москве о двустороннем сотрудничестве
27.09.2019

Дмитрий Козак и Вадим Красносельский встретились в Москве.

Вице-премьер правительства России, специальный представитель президента России и лидер Приднестровья обсудили возросшую интенсивность рабочих контактов, начало которым было положено в июне нынешнего года.

Стороны обсудили аспекты, связанные с торгово-экономическим сотрудничеством, констатируя наметившийся в последние месяцы рост товарооборота между Приднестровьем и Россией. Говорили и о других направлениях взаимовыгодного двустороннего взаимодействия, отмечено в пресс-службе приднестровского лидера.

Не остались без внимания ситуация в молдо-приднестровском урегулировании и состояние переговорного процесса. Участники встречи обсудили перспективы намеченного на 8-10 октября заседания формата "5+2", которое готовится к проведению в Братиславе.

На встрече собеседники подробно обсудили проблемные аспекты переговорной повестки и предложения приднестровской стороны, направленные в адрес межправительственной комиссии.


 
Количество просмотров:
84
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.