Павел Войку: военную инфраструктуру можно обновить за 3-4 года

Министр обороны Павел Войку рассказал о том, что военная инфраструктура Молдовы может быть обновлена за 3-4 года.

Возглавляемое им ведомство разработало план развития, благодаря которому ситуацию с обороной республики можно существенно улучшить. На момент смены власти ситуация была весьма удручающей, рассказал министр во время передачи на телеканале НТВ Молдова.

- У нас есть план развития, начиная с инфраструктуры. Если правительство поддержит предложения Министерства обороны, есть вероятность, что через 3-4 года будет улучшена или даже обновлена военная инфраструктура. Для модернизации и развития необходим более длительный срок.

Я имею в виду устаревшую и заброшенную военную инфраструктуру, состояние военной техники, боевой техники, устаревшего ржавого оборудования. Грязные неухоженные казармы - рассказал министр.

Также Павел Войку признал, что это не вина прежней власти – такой она переходила от одного правительства к другому, и такой армия досталась нынешнему правительству.

- Очень мало внимания уделялось армии. Многие политики заявляли, что нет необходимости в армии, другие не рассматривали важность армии, и у нас есть то, что есть. На протяжении многих лет не проводилась модернизация и развитие сектора, а бюджет используется только для его поддержания, - рассказал Павел Войку.

В момент передачи власти от одного правительства к другому, Павлу Войку не давали доступа к должности почти неделю. Вся структура сопротивлялась новому министру, передает ipn.md.

- Начальник Главного штаба издал секретный приказ, в котором укрепил всю охрану с указанием не допускать въезда на территорию ни президента страны, ни меня в качестве назначенного министра. Батальон специального назначения дежурил круглосуточно, и должен был вмешаться по требованию, - поделился информацией министр Павел Войку.