Безыммунитетный парламент - кто еще может лишиться неприкосновенности?

Вице-председатель парламента Михай Попшой уверен, что с ряда депутатов нужно снять иммунитет.

– Список не думаю, что будет большой, но, безусловно, в нем должно быть еще несколько имен, - отметил Попшой в телеэфире, добавив, что в деле о банковском мошенничестве должны быть лишены иммунитета члены фракций Демократической партии и партии «Шор».

Попшой правда, не исключает, что впоследствии могут быть возбуждены и другие дела.

Другой вице-председатель парламента Александр Слусарь утверждает, что среди тех, кто должен быть лишен парламентского иммунитета, есть и депутат-демократ Андриан Канду.

Слусарь сказал, что в августе на основании материалов, которые были накоплены в парламентской комиссии по расследованию банковского мошенничества, он направил и ходатайство в прокуратуру.

– В 2014 году предоставление государственных гарантий без введения специальной администрации в трех девальвированных банках, по моему мнению, является преступлением, и есть ответственные лица, совершившие это преступление, - заявил Слусарь, добавив, что Канду был заслушан в течение часа в парламентской комиссии, сообщает портал агентства IPN.