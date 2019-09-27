Безыммунитетный парламент - кто еще может лишиться неприкосновенности?

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Вице-председатель парламента Михай Попшой уверен, что с ряда депутатов нужно снять иммунитет.
– Список не думаю, что будет большой, но, безусловно, в нем должно быть еще несколько имен, - отметил Попшой в телеэфире, добавив, что в деле о банковском мошенничестве должны быть лишены иммунитета члены фракций Демократической партии и партии «Шор».
Попшой правда, не исключает, что впоследствии могут быть возбуждены и другие дела.
Другой вице-председатель парламента Александр Слусарь утверждает, что среди тех, кто должен быть лишен парламентского иммунитета, есть и депутат-демократ Андриан Канду.
Слусарь сказал, что в августе на основании материалов, которые были накоплены в парламентской комиссии по расследованию банковского мошенничества, он направил и ходатайство в прокуратуру.
– В 2014 году предоставление государственных гарантий без введения специальной администрации в трех девальвированных банках, по моему мнению, является преступлением, и есть ответственные лица, совершившие это преступление, - заявил Слусарь, добавив, что Канду был заслушан в течение часа в парламентской комиссии, сообщает портал агентства IPN.
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