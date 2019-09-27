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Экономика
Румыния стала больше закупать молдавских товаров
27.09.2019

Объем экспорта республики в соседнюю страну увеличился почти на 9 процентов.

Объем молдавского экспорта в Румынию в январе-июле 2019 г. увеличился на 8,8%, по сравнению с тем же периодом 2018 г., составив $448,3 млн. 26.09.2019

По данным Национального бюро статистики, при этом, доля поставок отечественных товаров в Румынию в общем объеме молдавского экспорта увеличилась с 26,87% до 28,34%. Вместе с тем, объем импорта из Румынии за 7 мес. этого года., в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, повысился на 2,7% - до $472,8 млн, а его доля в общем молдавском импорте выросла с 14,29% до 14,3%.

В итоге отрицательный торговый баланс Молдовы с Румынией в январе-июле 2019 г. составил $24,5 млн против $48,3 млн за такой же период годом ранее.

Румыния по итогам 7 мес. 2019 г. уверенно лидирует в списке крупнейших торговых партнеров Молдовы, как по экспорту, так и по импорту.

АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ


 
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