США будет помогать Молдове «бороться со злокачественным влиянием Кремля». Именно под такой проект выделяет деньги Агентство США по международному развитию (USAID) .

За последние 10 США выделили десятки миллионов долларов на борьбу с Москвой. Именно благодаря этим вливаниям, а не объективной правда количество сторонников интеграции с Россией медленно но неуклонно снижается и одновременно растет число сторонников евроинтеграции и НАТО.

Эксперты отмечают, что за эти годы Россия не выделила ни копейки на продвижение собственных интересов в регионе, к которому относится и Молдова, сообщают местные телеграм-каналы.