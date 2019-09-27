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Осторожно, Штаты! «Официальные» шпионы получат деньги на антироссийскую пропаганду в Молдове
27.09.2019

США будет помогать Молдове «бороться со злокачественным влиянием Кремля». Именно под такой проект выделяет деньги Агентство США по международному развитию (USAID) .

За последние 10 США выделили десятки миллионов долларов на борьбу с Москвой. Именно благодаря этим вливаниям, а не объективной правда количество сторонников интеграции с Россией медленно но неуклонно снижается и одновременно растет число сторонников евроинтеграции и НАТО.

Эксперты отмечают, что за эти годы Россия не выделила ни копейки на продвижение собственных интересов в регионе, к которому относится и Молдова, сообщают местные телеграм-каналы.


 
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