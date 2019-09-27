Алекандр Авербух. Мы готовы оплатить высшее образование студентам, которые начнут работать у нас

Саша, мы знакомы миллион лет. Для меня – ты профессиональный менеджер всего, где хоть каким-то боком присутствуют технологии. Если ритейл, то компьютерной техники и гаджетов. Если картография, то без софта не обойтись. Если не ошибаюсь, были даже трактора, управляемые по GPS. Что сейчас?

Возглавляю IT компанию Telecomservis. Нас больше 250 человек. Входим в международную группу компаний Grafit Holding.

Пока непонятно. Из всего, что ты назвал, я проникся числом сотрудников, 250 человек для IT компании говорит о ее масштабах. Но чем вы занимаетесь?

Мы позиционируем холдинг, весь холдинг, так, что мы занимаемся спасением мира…

Саша!

Хорошо, сформулирую это точнее. Все, что на международных рынках есть невостребованное, а поверь, речь идет о миллионах единиц товара, так вот, мы умеем это «все» сортировать и находить потребителя. Ну не знаю, представь, например, что кто-то выпустил миллион зеленых чебурашек из папье-маше и не знает, что с ними делать. А мы поищем и с большой долей вероятности найдем покупателя.

Звучит круто. Но, думаю, «все» это ты преувеличил. Мир велик, весь не охватишь, специализация необходима.

Мы постоянно осваиваем новые ниши. Но ты прав, все-таки у нас есть специализация. Это картриджи, игрушки, спортивное оборудование, автозапчасти и т.д.. То есть я недалеко ушел от истины, это все равно десятки тысяч наименований.

Расскажешь, в общих чертах, как это все работает?

Ты же понимаешь, «киберпространство» хранит отпечатки всех потребностей, как купить, так и продать. Мы постоянно мониторим ( сканируем, парсим, назови как хочешь) огромные массивы информации. При этом не только актуальные сегодня, но и накапливаем архивы. Если ты «вчера» что-то покупал или продавал, а сегодня от тебя нет в интернете активного запроса, это не значит, что нет смысла тебя спросить. Возможно, предложение активизирует тебя на покупку или продажу.

Все автоматизировано?

Многое автоматизировано. Больше половины штата компании - это программисты. Но на «последней миле» без человека не обойтись. Потому у нас большой call-центр. Хотя своеобразный, там нет входящих звонков, только исходящие, когда мы обсуждаем с потенциальными клиентами предложение.

Тогда люди – это и твой главный актив и твоя главная головная боль?

В точку. Мой главный актив и основной востребованный ресурс!

И как вы решаете эту задачу? Или проблему? Чего больше?

Учитывая, какую команду мы уже собрали, то задачу, - не проблему. Как решаем? По-разному. Может ты обращал внимание на билборды «ты нужен дома, мы гарантируем тебе 700 евро зарплаты в Молдове, а не в Европе»?

Трудно было не заметить. Порадовался, что хоть кто-то пытается переломить ситуацию с отъездом специалистов. По большому счету, 700 евро здесь, это 1200 или 1500 в Европе. Плюс это дома, рядом с семьей, с родителями или с детьми.

Вот и мы так посчитали. Как ты понимаешь, от щитов не было уж такого «вау» эффекта, но это наша позиция. И я сам видел, как реагировала наша команда на эту рекламу. Согласись, приятно работать в компании с такой позицией. В общем, считай, что наш слоган: «Ты нужен не в скайпе, ты нужен дома».

Но ведь только на «возвращенцах» команду не построишь…

Это понятно. Поэтому мы сейчас открыли новую программу: Мы готовы студентам, которые учатся на контракте оплатить все обучение в ВУЗе. За это мы хотим, чтобы во время учебы студент работал у нас по 4 часа в день. Понятно, что эти 4 часа оплачиваемые. По окончании ВУЗа он должен отработать у нас еще два года, тогда деньги за обучение он возвращать не должен. Если он хочет уволиться раньше или сразу не выйти к нам на работу, только в этом случае он обязан возвратить уплаченные за его обучение суммы и 20% за свои невыполненные обязательства. Но надеюсь таких не будет.

Справедливо. А на какие специальности вы делаете упор?

Работать мы научим, не проблема. Главное – языки. Их, к сожалению, за 2-3 месяца не выучишь.

А если решат остаться больше, чем на два года, есть перспективы карьерного роста?

Более чем. Это политика нашей компании. Практически все ТОП менеджеры – это те, кто еще несколько лет назад пришли в компанию с нулевыми знаниями о работе. А поскольку группа компаний у нас международная, то и возможностей для роста много. Не забывай, нам есть куда расширяться, в мире всегда будет много вещей, которые кому-то не удается продать.

Павел ЗИНГАН