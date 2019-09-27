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Технологии
В России и в Молдове появится оплата покупок по лицу
27.09.2019

«Ростелеком» разработал технологию оплаты товаров с помощью распознавания лица. Этот метод будет внедрён в Систему быстрых платежей (СБП) Банка России, что позволит россиянам расплачиваться за покупки без использования наличных, банковских карт и даже мобильных устройств.

Представитель «Ростелекома» рассказал, что их технологию распознавания лиц можно использовать как в паре с банковскими картами для подтверждения операций, так и в системе быстрых платежей. В последнем случае карта не потребуется — средства могут списываться с любого банковского счёта пользователя.

«К расчётному счёту клиента будет привязана информация о согласии оплачивать товары и услуги с использованием биометрии из Единой биометрической системы», — отметил представитель «Ростелекома».

Оплата через СБП с помощью распознавания лица будет работать по тем же принципам, что и при бесконтактных платежах. Так, для операций до 1000 рублей необходимо будет просто посмотреть в камеру. При покупке на более высокую сумму дополнительно придётся ввести код безопасности, который каждый пользователь сможет самостоятельно выбрать в мобильном приложении.

Отметим, что оплата покупок с помощью распознавания лица сейчас набирает огромную популярность в Китае.


 
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