В России и в Молдове появится оплата покупок по лицу

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Технологии
«Ростелеком» разработал технологию оплаты товаров с помощью распознавания лица. Этот метод будет внедрён в Систему быстрых платежей (СБП) Банка России, что позволит россиянам расплачиваться за покупки без использования наличных, банковских карт и даже мобильных устройств.
Представитель «Ростелекома» рассказал, что их технологию распознавания лиц можно использовать как в паре с банковскими картами для подтверждения операций, так и в системе быстрых платежей. В последнем случае карта не потребуется — средства могут списываться с любого банковского счёта пользователя.
Оплата через СБП с помощью распознавания лица будет работать по тем же принципам, что и при бесконтактных платежах. Так, для операций до 1000 рублей необходимо будет просто посмотреть в камеру. При покупке на более высокую сумму дополнительно придётся ввести код безопасности, который каждый пользователь сможет самостоятельно выбрать в мобильном приложении.
Отметим, что оплата покупок с помощью распознавания лица сейчас набирает огромную популярность в Китае.
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