Такого молниеносного ограбления в Молдове еще не было...

Работали настолько слаженно и быстро, что никто ничего не понял – воры взламывали без разбора, как люксовые, так и менее дорогие машины [фото]

В ночь на пятницу, 27 сентября, на Ботанике во дворе новостроя по улице Дечебал 6/4 произошло массовое ограбление автомобилей. Как сообщили «Комсомольской правде» жители дома, взломали 13 автомобилей. Разбили задние стекла.

Это один из взломанных автомобилей.

- Никто ничего не знает. У нас куча камер. Но эти машины как раз находились немного дальше обзора камер, - рассказывает жительница новостроя. - Территория, в принципе, освещена, но, видно, работали слаженно и быстро. Машины ломали без разбора: и дорогие и те, что попроще.

На одной из фотографий, которую прислали в редакцию «КП», видно, что на земле лежит сумка, предположительно, от ноутбука. Вероятно, было, что воровать. Возможно, в начале просвечивали фонариком на предмет того, есть ли что-то в салоне.

Это один из взломанных автомобилей.

Стоит отметить, что этот новострой относится к разряду элитных. Он расположен возле одного из озер в парке Долина Роз. Поблизости находятся различные элитные заведения, возле них припаркованы люксовые автомобили стоимостью 100 тысяч евро.

Это один из взломанных автомобилей.

Узнаем подробности...

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ