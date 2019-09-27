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Общество
Такого молниеносного ограбления в Молдове еще не было...
27.09.2019

Работали настолько слаженно и быстро, что никто ничего не понял – воры взламывали без разбора, как люксовые, так и менее дорогие машины [фото]

В ночь на пятницу, 27 сентября, на Ботанике во дворе новостроя по улице Дечебал 6/4 произошло массовое ограбление автомобилей. Как сообщили «Комсомольской правде» жители дома, взломали 13 автомобилей. Разбили задние стекла.

Это один из взломанных автомобилей.

Это один из взломанных автомобилей.

- Никто ничего не знает. У нас куча камер. Но эти машины как раз находились немного дальше обзора камер, - рассказывает жительница новостроя. - Территория, в принципе, освещена, но, видно, работали слаженно и быстро. Машины ломали без разбора: и дорогие и те, что попроще.

На одной из фотографий, которую прислали в редакцию «КП», видно, что на земле лежит сумка, предположительно, от ноутбука. Вероятно, было, что воровать. Возможно, в начале просвечивали фонариком на предмет того, есть ли что-то в салоне.

Это один из взломанных автомобилей.

Это один из взломанных автомобилей.

Стоит отметить, что этот новострой относится к разряду элитных. Он расположен возле одного из озер в парке Долина Роз. Поблизости находятся различные элитные заведения, возле них припаркованы люксовые автомобили стоимостью 100 тысяч евро.

Это один из взломанных автомобилей.

Это один из взломанных автомобилей.

Узнаем подробности...

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ


 
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