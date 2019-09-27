Петр Лучинский о краже «миллиарда»: покажите мне мои транзакции!

Петр Лучинский отрицает свою причастность к афере с банками Молдовы. Второй президент Республики Молдова заявил, что пойдет в прокуратуру, дабы разобраться с предъявленными ему обвинениями.

– Я не взял ни одного бана, ничего. Я разберусь в прокуратуре. Пусть покажут мне где-нибудь сделку, что я получил какие-нибудь деньги на счет, что у меня есть фирма, - заявил Петр Лучинский репортеру телеканала TV8.

Ранее стало известно, что эксперты компании «Kroll» написали: Петр Лучинский купил 4,8% акций «Unibank» за 14 миллионов леев, одолженных у оффшорной фирмы «Rosslyn Trade LLP».

Эта компания зарегистрирована в том же офисе в Эдинбурге, что и фирма «Harrogate Consulting LP», у которой одолжили деньги другие фигуранты отчета «Kroll» Рита Цвик, Владимир Новосадюк и Ольга Бондарчук. В том же офисе в Эдинбурге также зарегистрированы оффшоры «La Costa Trade LLP» и «Fairmac LP» у которых взяли в долг деньги депутат Виорел Мельник, Аурел Маринеску, Вячеслав Лупов, Тудор Негру и Лилия Плескачевская, импресарио жены Илана Шора, поп-певицы Жасмин, напоминает портал noi.md.