ВСП отменил конкурс на должность Генерального прокурора

Высший совет прокуроров (ВСП) прекратил конкурс по отбору генерального прокурора, при этом отклонив семь заявок представленных ранее кандидатами должность. Решение приняли на заседании Высшего совета прокуроров на основании утвержденных парламентом поправок в “Закон о прокуратуре”, предусматривающий изменение процедуры выбора генерального прокурора.

16 сентября парламент одобрил в первом чтении проект о внесении изменений в Закон о прокуратуре. Документ поддержали депутаты парламентского большинства, против – выступили члены фракций партии “Шор” и ДПМ.

Поправки предусматривают изменение механизма избрания генпрокурора. В Минюсте будет создана специальная комиссия, которая займется предварительным отбором кандидатов. В нее войдут: бывший прокурор или судья с опытом работы не менее десяти лет, признанный эксперт в области права, представитель гражданского общества, представитель администрации президента и психолог.

Комиссия организует публичный конкурс и предварительно изберет не менее двух кандидатов на должность генпрокурора и представит ВСП список кандидатов.

Высший совет прокуроров (ВСП) будет иметь право отказать одному или нескольким кандидатам из списка на основании мотивированного решения, только в том случае, если была нарушена процедура отбора кандидатов в комиссию Министерства юстиции. Если будут отклонены несколько кандидатов ВСП и в конкурсе останется один участник, комиссия сможет дополнить список и снова объявить конкурс.

Кроме того, президент будет вправе отклонить кандидата, предложенного Высшим советом прокуроров.

Изменились и условия для потенциальных кандидатов на должность генпрокурора. В конкурсе смогут принять участие прокуроры и судьи с опытом работы не менее пяти лет и адвокаты, работающие не менее семи лет в этой сфере.

17 сентября депутат ДПМ Владимир Чеботарь высказался за сохранение прежнего закона о прокуратуре, который “не допускал политического давления”. Он заявил, что парламентская фракция ДПМ планирует обжаловать новый закон о прокуратуре в Конституционном суде (КС).

Вчера КС принял решение отклонить ходатайство о приостановлении действия некоторых изменений положений Закона о прокуратуре, поданное несколькими депутатами Демократической партии Молдовы. Демократы настаивали на том, что поправки повлияют на верховенство права, а также приведут к злоупотреблениям и политическому влиянию в Генеральной прокуратуре. Суд посчитал ходатайство о приостановлении действия оспариваемых положений – необоснованным.

25 сентября глава министерства юстиции Олеся Стамати сообщила, что новый конкурс на замещение должности генерального прокурора будет объявлен до конца текущей недели.