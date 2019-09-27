В доме экс-президента Петра Лучинского проходят обыски

Антикоррупционеры нагрянули к Петру Лучинскому.

Обыски в доме Петра Лучинского - бывший президент Молдовы, как оказалось, также упомянут в пресловутом рапорте Кролл, который не так давно был представлен Александром Слусарем с трибуны парламента. Соответственно, к Лучинскому также нагрянули с проверками - и они проходят прямо в настоящий момент.

Сам Лучинский категорически отрицает свое участие в процессе, известном как "кража миллиарда" - сегодня он заявил об этом журналистам телеканала TV8:

- Я не крал, ни единого лея. Разберусь с этим в прокуратуре. Пусть они покажут мне документы, счета, куда все это шло, - заявил Лучинский, возглавлявший Молдову в период с 1996-го по 2001-й год.