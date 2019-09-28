Экс-президент Лучинский об обвинении, связанном с кражей миллиарда

Бывший президент Республики Молдова Петру Лучинский был вызван в пятницу, 27 сентября, в антикоррупционную прокуратуру, где ему предъявили обвинение в принадлежности к „организованной преступной группировке”. Бывший глава государства считает обвинение незаконным и лишенным какого-либо юридического обоснования, которое он яростно отверг, передает IPN.

„Судя по масштабу соответствующей информации, у меня сложилось впечатление, что не ищут пути возврата денег в страну, а ищут „громкие имена” - выражение г-на Слусаря. Я отвергаю любое обвинение и еще раз заявляю, что в „Юнибанк” я никогда ничего не брал и не голосовал ни за одного кредита, не получал дивидендов, у меня даже банковского счета нет в этом банке. Более того, я никогда не переступал порог данного учреждения”, - отметил Петру Лучинский в заявлении для прессы.

Бывший президент утверждает, что будет сотрудничать со следствием, и в ближайшие дни он представит информацию, подтверждающую его невиновность. „Эти действия еще раз убедили меня в том, что они являются организованными нападками на мою семью. Они начались с дела против моего сына Серджиу в Румынии и продолжились против другого сына, Кирилла (его дело хорошо известно), и вот пришел черед моей персоны. Цель состоит в том, чтобы очернить и скомпрометировать мой имидж. Однако я убежден, что истина рано или поздно всплывет на поверхность”, - отметил также Петру Лучинский.