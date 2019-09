Общество В Кишиневе состоится международный марафон. Движение общественного транспорта изменено Пятый Кишиневский международный марафон пройдет в столице в субботу и в воскресенье, 28 и 29 сентября. В соревнованиях принимают участие как любители бега, так и профессиональные спортсмены страны и из-за рубежа. Также в рамках спортивного мероприятия пройдут гонка „Kids Run Day by Naturalis” и соревнования для спортсменов в инвалидных колясках – „Marathon for All” („Марафон для всех”), передает IPN. По словам организаторов, участники будут соревноваться в зависимости от возраста и в соответствии с выбранной дистанцией: „Марафон” (42 км 195 м), „Полумарафон” (21 км 0975 м), „10 км” и „5 км”. Также в рамках соревнований будет проведена традиционная бесплатная гонка „Fun Fun” длиной 1,5 км, в которой ежегодно принимают участие тысячи человек. В субботу состоятся соревнования для детей „KIDS RUN DAY by Naturalis”, старт которых будет дан в 10.00 часов, а церемония награждения состоится в 12.00 часов. Мероприятие продолжится различными конкурсами, соревнованиями, тренировками и мастер-классами. Вечером, в 17.00 часов, для участников Кишиневского марафона на территории Фудкорта будет организована „Pasta Party”. Участники детских соревнований будут награждены медалями. В воскресенье, начиная с 08.30 часов, состоится пятый выпуск Кишиневского международного марафона. На дистанции „Марафон для всех” будут участвовать спортсмены в инвалидных колясках вместе со своими помощниками (волонтерами). В веселом забеге „Fun Run” может принять участие любой желающий, независимо от возраста и уровня подготовки. В связи с проведением соревнований, в субботу и в воскресенье несколько главных улиц в Кишиневе будут заблокированы. В то же время, маршруты городского общественного транспорта будут изменены. Водителей, которые пересекают улицы, где будет проходить Кишиневский международный марафон, просят соблюдать указания транспортных агентов.

