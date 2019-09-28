В офисе компании производящей колбасные изделия прошли обыски. Обнаружены поддельные документы и махинации с налогами

Заработная плата в конвертах, аннулированные налоговые накладные, неучтенные товары и излишки первичного сырья на сумму около миллиона леев. Сегодня сотрудники Национального инспектората расследований (НИР) провели обыски у экономического агента из столицы, производителя колбасных изделий.

17 сентября в отношении руководства компании было возбуждено уголовное дело, в рамках которого и проводились сегодняшние следственные мероприятия. По версии правоохранителей, за руководством компании аналогичные правонарушения фиксировали неоднократно. В прошлом году на данного экономического агента был наложен штраф в размере 2 000 000 леев.

Компания функционирует в Кишиневе и Бельцах, где расположены офисы, производственные помещения, магазины с правом продажи, склады и холодильные склады.

По данным следователей, производитель продает различные продовольственные товары на основе фиктивных сделок, подделывая налоговые накладные путем ввода искаженных данных об экономических агентах и количестве товаров, а затем выдает под теми же номерами другие налоговые накладные с данными других экономических агентов и других количеств товаров, которые уже отражает в бухгалтерских записях. Денежные поступления от продажи наличными искажены на 50-60% от фактической суммы, то есть часть денег не отражена в бухгалтерских записях или не включена в них.

25 сентября в главном офисе компании и в домах учредителей и администраторов были проведены обыски под руководством столичной прокуратуры при поддержке сотрудников отдельного батальона специального назначения «Фулджер», экспертов центра Технического – криминалистической и судебной экспертизы Генерального инспектората полиции, а также специалистов из агенства по безопасности пищевых продуктов.

В результате обысков, обнаружено более 1200 поддельных налоговых накладных, конверты с суммой почти в 16 000 леев, на которых были написаны фамилии сотрудников компании, которые должны были получать зарплату в конверте.

Кроме того, была изъята карта памяти, содержащая информацию о готовой продукции, произведенной в 2019 году. Информация была набрана технологом компании и передана для ведения двойного учета. В то же время были найдены черновики бухгалтерских документов, которые показывают, что экспедиторы передают кассирам наличные.

В ходе обыска также была проведена инвентаризация товара, в результате которой было установлено, что в некоторых отделах имелся избыток сырья на сумму 952 577 леев, а в других отделах – нехватка сырья на сумму 455 751 лей. Аналогичным образом был выявлен избыток готовой продукции стоимостью почти полмиллиона леев, но и дефицит готовой продукции весом почти 8 000 кг. Также было изъято почти 3 000 кг неучтенного товара на сумму 130 000 леев.

В ходе обыска сотрудники Национального агентства по безопасности пищевых продуктов отобрали образцы сырья и готовой продукции для экспертизы.

Во время той же операции были проведены обыски в магазинах, в которых продавалась продукция производителя, где были обнаружены тетради учета продаваемых товаров, денежные средства, запасы продукции без сопроводительной документации.

Таким образом, в результате проведения операции было изъято и передано на хранение мясо в ассортименте и колбасы без документов о происхождении 42 200 кг, что эквивалентно сумме 1 644 930 леев. В то же время были обнаружены и изъяты неучтенные денежные средства на общую сумму 30 000 леев.

По данным НИР, экономический агент совершил аналогичные преступления в 2017–2018 годах. Более того, в прошлом году компания была оштрафована судом на 2 000 000 леев по уголовному делу.

По предварительным данным, на основании изучения изъятых документов, в 2018 году экономический агент осуществил поставки на общую сумму 47 421 800 леев, которые не были отражены в бухгалтерских отчетах.

В случае признания виновными руководству фирмы грозит тюремное заключение на срок до 5 лет, а юридическое лицо будет наказано штрафом в размере от 500 000 до 800 000 леев с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией юридического лица.