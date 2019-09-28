Киртоакэ хорохорится: Я готов разговаривать со всеми по-мужски

Скандальный либерал пытается проявить характер. Дорин Киртоакэ пытается вернуться в политическую жизнь и делает это достаточно предсказуемым путем - бывший примар пытается демонстрировать то, чего у него не проявлялось в предыдущие годы, то есть характер. Будучи приглашенным на "патриотический телеканал" Vocea Basarabiei, Киртоакэ разошёлся не на шутку.

- Если бы у ПСРМ было бы парламентское большинство, то они превратили бы нас в Крым или Донбасс, - продолжает использовать старые и избитые страшилки Киртоакэ, когда речь заходит о внешнеполитической ситуации.

- Но мы сильнее, мы побеждали в 2011-м году, мы побеждали в 2015-м году. С Додоном, с Робу, с Плахотнюком у меня может быть мужской разговор. Они перешли красную черту, и я остановлю их ударом. Разберемся и с Нэстасе, но позже, - в эфире прорумынского телеканала Киртоакэ, супруга которого ушла от него всего лишь через пять месяцев совместного проживания, решил на словах показать, сколь он "суровен".

Наконец, он обменялся взглядами по поводу "патриотического воспитания" с другим известным русофобом - директором лицея "Георге Асаки" Борисом Волосатым:

- Вы не учили меня этому в школе, - посетовал Киртоакэ.

- Да, и это большое упущение образовательной системы, отсутствие патриотического воспитания, - ответил Волосатый.

О патриотизме же в нашем обществе, как известно, речь заходит всегда, когда больше предложить нечего. "Патриот - идиот" - эта рифма, сдается, совсем не случайна. "Соровские патриоты" уже понаделали бед в истории Молдовы, но так ничему и не научились.