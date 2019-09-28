Судьи отправили в отставку половину состава ВСМ

Выборы новых членов ВСМ взамен отставленных пройдут на следующем собрании.

Вчера, 27 сентября, в Кишиневе прошло внеочередное общее собрание судей, на котором были отправлены в отставку шесть членов Высшего совета Магистратуры. Речь идет о членах ВСМ, которых ранее выбрали сами судьи. Это Дорел Мустяцэ, Виктор Мику, Луиза Гафтон, Петру Морару, Нина Чернат и Анатолий Галбен. Кроме того в отставку был отправлен Анатолий Пахопол, входивший в дополнительный список членов ВСМ – он мог замещать члена ВСМ в случае его отсутствия.

Всего было роздано 210 бюллетеней для голосования, в голосовании приняли участие 184 бюллетеня, сообщает newsmaker.md.

Дорел Мустяцэ —166 за отставку, 16 — против

Виктор Мику — 118 за отставку, 57 — против

Луиза Гафтон — 167 за отставку, 15 — против

Петру Морару — 167 за отставку, 15 — против

Нина Чернат — 167 за отставку, 15 — против

Анатолий Галбен — 162 за отставку, 20 — против

Анатолий Пахопол — 155 за отставку.

В ВСМ входит 12 судей: шестерых назначает судейский корпус, еще трех – парламент. Кроме того в него входят по праву должности генпрокурор, министр юстиции и глава Высшей судебной палаты. Недавно решением парламента состав ВСМ был увеличен до 15 человек – дополнительные члены совета будут назначаться правительством и президентом.

Следующее заседание общего собрания судей состоится 25 октября, на нем пройдут выборы новых членов ВСМ.

13 сентября 87 молдавских судей обратились в ВСМ с требованием созвать общее собрание судей, чтобы отправить в отставку Высший совет магистратуры (ВСМ). Однако ВСМ 19 сентября сначала решил отложить на неделю рассмотрение этого обращения, аргументировав это необходимостью проверить подписи под требованием о созыве общего собрания. А затем вообще отказался созывать внеочередное общее собрание.

После этого Апелляционная палата приняла решение, что ВСМ должен провести общее собрание судей 27 сентября. Согласно постановлению АП, ВСМ необходимо подготовить общее собрание судей, на котором будет обсуждаться реорганизация ВСМ и отставка членов совета.

В четверг, 26 сентября, ВСМ принял решение опротестовать в Высшей судебной палате решение Апелляционной палаты Кишинева, обязавшее ВСМ провести 27 сентября общее собрание судей. Однако ВСП отклонила протест ВСМ.