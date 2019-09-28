Живущие в Версале: Почему жителей Молдовы так легко вычисляют за границей

Одежда и манеры здесь ни при чем, вилку и нож держать многие уже научились, как и мусор в баки выбрасывать.

На днях встретилась со своим другом. Он давно живет за рубежом, построил успешную карьеру, не бедствует и не перебивается одноразовыми заработками, как многие из наших соотечественников, которые убегают из Молдовы за лучшей жизнью. Впервые за 10 лет он вернулся на родину, в Молдову. Нет, он не приехал повидаться с друзьями и родственниками или устраивать показательные выступления в родном селе, организуя попойки с заграничным алкоголем, демонстрируя свою финансовую состоятельность - он вернулся за родителями. Забирает их к себе.

У нас не было много времени на разговоры, встретились в городском кафе буквально на 10 минут, пока он приехал в город оформлять документы родителям. Первый вопрос, который я задала другу: соскучился ли он по родной Молдове? Он честно ответил — нет!

«Как можно соскучиться по Молдове, если уже больше половины Молдовы перебралось в Европу. Идешь по улице и сразу видишь в толпе своих соотечественников», - рассказывает мой земляк.

«Манеры, а точнее их полное отсутствие наших выдают?», - не унимаюсь я.

«Нет, что ты! Вилку с ножом в правильной руке наши научились держать, да и мусор в баки выбрасывать научились. Выдает их другое! Только наши, где бы они не находились, ходят с совершенно постным и недовольным выражением лица. Им все не то, и все должны. Особенно, если наш человек чуть закрепился в Европе», - рассказывает друг.

Мы посмеялись, конечно, над его замечанием, а ведь мой друг дал четкое определение нашим людям. В любой интернациональной толпе наших людей выдает постное, недовольное и высокомерное выражения лица. Если вы стали свидетелем того, как парочка отчитывает официанта за слишком холодный круассан или администратора отеля за то, что в их номере простыни недостаточно белые, а полотенца недостаточно пушистые - знайте, перед вами граждане Молдовы. Потому что ругать они будут заграничный обслуживающий персонал пафосно, громко и долго. Более того, на протяжении всего отдыха будут изображать из себя обиженных и оскорбленных. А потом вернутся в Молдову и на завтрак вместо холодных круассанов будут уплетать за обе щеки прожаренные на прогорклом масле пирожки, накрываться затертыми одеялами (новые при этом будут бережно заперты в шкафу). Но это будет потом, в Молдове.

А выезжая за рубеж, наши ведут себя так, как будто здесь, на родине, они живут в Версале, на завтрак им подают на фарфоровом блюдечке тарталетки с красной икрой, а столовое серебро не спрятано где-нибудь в пыльных антресолях, а используется ежедневно и зачищается каждую неделю. Все равно ведь не проверят.

Помню, как в аэропорту, дожидаясь посадки на рейс, недовольный отдыхом в Египте молдавский турист, рассказывал своему земляку, как ужасно себя вел обслуживающий персонал в отеле, какая кошмарная была еда и в целом, его недостаточно «облизывали» за те деньги, что он заплатил. И ведь толком «недооблизанный» турист так и не смог сформулировать, что конкретно не так.

Кстати, вы обратили внимание, что на отдыхе или в туристической поездке наши люди не любят держаться вместе? И если кто-то из наших земляков что-то вытворяет, наравне с другими туристами из стран недовольно цокают язычком и пренебрежительно говорят: «эти молдаване»!

Но самое интересное то, что от своего высокомерия наши не избавляются, как только оказываются на родной земле. Они и здесь на родине умудряются приходить в гости к соседям или друзьям и демонстрировать свое высокомерие. Мол, блюда слишком простенькие, обстановочка бедноватая, а ковры на полу накрыты клеенкой.

А зайдите в любое государственное учреждение. Прежде чем с вами заговорить, вас сначала окинут оценивающим взглядом и только потом решат, как с вами разговаривать: любезно и терпеливо, либо снисходительно и по принуждению, чуть ли не посылая по всем известному маршруту.

И чем чаще наши стали выезжать за рубеж, тем больше становится в них этого высокомерия. Не все, я не обобщаю, но большинство. Откуда это в наших людях, которые всегда привлекали своей простотой, открытостью и доброжелательностью? Не понимаю. Как и не понимаю, зачем им эта маска высокомерия и вот эта бездарная актерская игра на публику?

НАДЕЖДА ОДУДОВСКАЯ