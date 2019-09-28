Экс-вице премьер Муравский о правительстве Молдовы: "Нельзя демонстрировать такую безграмотность сразу по всем направлениям"

Экономист задал вопрос Майе Санду, который не требует ответа.

В пятницу вечером Анатолий Голя пригласил к себе на одноименную передачу премьера Санду. Повод прекрасный: 100 дней у власти. Мы уже, было, заточили карандаши и отменили все полны на вечер: чтобы внимательно все слушать и конспектировать.

Но тут в комментариях у Голи на Фэйсбуке (он попросил там задавать вопросы) появился экс-вице-премьер Александр Муравский, который, как нам кажется, наши планы на пиво (а не у телевизора) в пятницу вечером сделал вполне осуществимыми.

Он задал вопрос, в котором уже есть ответ и в котором очень точная оценка деятельности кабинета Майи Санду в эти 100 дней. Впрочем, судите сами:

«Узбекская пословица говорит, что из кувшина вытечет только то, что в нём находится. Уважаемая г-жа премьер-министр, неужели Вы не понимаете, что собранная Вами команда министров не способна решить стоящие перед страной задачи?

Может каждый из них в отдельности отличный специалист в своей области, но они не государственные управленцы, а учиться времени нет. Может хватит играть в свои амбиции?

Я всё время старался поддержать Вас, начиная от голоса за Вас в 2016 году и кончая поддержкой на выборах 24 февраля. Но и моё терпение не бесконечно. Нельзя демонстрировать такую безграмотность сразу по всем направлениям. Извините.

Тем, кто вдруг решит, что я напрашиваюсь в министры, скажу, я слишком стар и мудр для таких игр».

Нужен ли тут ответ? Нет, не нужен тут ответ!

РОМАН ВЛАДИМИРОВ