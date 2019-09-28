Саакашвили: Путин хочет восстановить СССР, куда войдет и Молдова

Грузинский политик уверен, что это может произойти к 2024 году.

Экс-лидер Грузии Михаил Саакашвили обвинил нынешние власти страны в сговоре против сохранения государственности. Он предположил, что под давлением России Грузия может отказаться от курса на вступление страны в НАТО и Евросоюз.

- Путин решил к 2024 году, к будущим его выборам, восстановить Советский Союз и планирует присоединить Грузию, Армению, Молдавию, Белоруссию, основную часть Украины, кроме западной. Это его план, — цитирует Саакашвили «Интерфакс».

Политик не стал уточнять источник своей информации. Однако отметил, что частью «плана Путина» на данном этапе является заставить эти страны объявить нейтралитет на мировой политической арене и ослабить влияние их политических лидеров.

ПАВЕЛ МУНТЯН