Экс-президент Приднестровья о том, как его форма главнокомандующего была выставлена на продажу: Спецназ ворвался на дачу и вынес все – вплоть до метелки!

По словам Евгения Шевчука, комплект настоящий, но продавать его никто не имел права, так как это относится к личным вещам – таким же, как нижнее белье.

Тема номер один государственных приднестровских СМИ: продажа в интернете формы главнокомандующего Приднестровья, экс-президента Евгения Шевчука. Причем, каким-то образом она попала в Кишинев, где автор объявления на рекламном сайте просит за нее всего 100 долларов. Оставим эти две нестыковки – Кишинев и дешевизну (кстати, само объявление мы не нашли – может, плохо искали) в стороне.

Давайте обсудим сам факт продажи личных вещей Шевчука (он, кстати, подтвердил подлинность формы).

Тот самый комплект, который продается.

Как одежда попала в чужие руки? По словам экс-президента, ее унесли в тот момент, когда на дачу отца ворвался спецназ.

- Противоправно отобрали... Ворвались в дом со спецназом, и все вынесли из дачи отца... Вплоть до метелки! - написал Шевчук.

- Хорошо, что хоть трусы не выставили на продажу, - резюмируют пользователи социальных сетей.

Как утверждает Евгений Шевчук, по законам Приднестровья, РФ и РМ личные вещи (одежда, нижнее белье, носки) не изымаются даже при обыске и тем более не продаются.

- Это, наверное, попытка побольнее укусить и потешить самолюбие, банальная месть, - отметил Шевчук.