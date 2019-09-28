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Общество
Технический университет Молдовы организовал накануне Ночь европейских исследователей
28.09.2019
Технический университет Молдовы присоединился к городам и ВУЗам Старого континента, проведя накануне Ночь европейских исследователей. В событии приняли участие десятки молодых людей, увлекающихся высокими технологиями и робототехникой. Один из них, Валентин Илко, работает над космическим проектом.
 
"Мы пытаемся создать первый молдавский спутник. В прошлом году мы выиграли проект, который позволяет нам это сделать и запустить его с международной станции. Надеемся, что в 2020 году это произойдет. Это первый такого рода проект в Молдове", - сказал студент ТУМ Валентин Илко.
 
Владислав Ковальски стремится помочь людям с поврежденными или ампутированными конечностями. Он создал протез руки, которым можно управлять при помощи специального браслета, передающего мышечные импульсы.
 
Студент Юлиан Лунгу работает над системой сортировки мусора и металлов. Ею можно управлять дистанционно при помощи компьютера и магнита.
 
"Сейчас планируем увеличить аппарат и учимся выявлять другие виды металла и мусора. Мы продемонстрировали как проходит сортировка черных и цветных металлов, а позже сможем определять разные виды пластика и многое другое", - отметил студент ТУМ Юлиан Лунгу.
Организаторы события продемонстрировали всевозможные эксперименты в области физики, информатики и биологии.
 
"Мы во второй раз проводим такой вечер в парке Технического университета. Этим событием мы хотим мотивировать детей и студентов стать исследователями, интересоваться наукой", - заявил ректор ТУМ Виорел Бостан.
 
Посетители говорят, что узнали много нового и интересного. "Мне особенно понравились роботы, сделанные студентами ТУМ." "Мы пришли с детьми, чтобы заинтересовать их стать инженерами в будущем. Быть инженером очень интересно."
 
Ночь европейских исследователей одновременно проходит в 300-ах городах.

 
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