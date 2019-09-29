Преподнесёт ли Вашингтон молдаванам на блюдечке голову Плахотнюка? 

Что связывает США, «кражу века» и беглого олигарха?

Является это совпадением или нет, но сразу после возвращения из Вашингтона правительственной делегации Майи Санду глава парламентской комиссии по расследованию «кражи века» Александр Слусарь раскрыл имена главных бенефициаров, фигурирующих в отчете американской компании Kroll.

Все дороги ведут в Вашингтон

Как потом призналась сама глава кабмина, в США также велись переговоры о возврате активов лиц, замешанных в финансовом мошенничестве, и упоминалось имя беглого олигарха. Что не менее важно, за океаном обсуждался вопрос выплаты гражданами миллиардов, украденных из финансовой системы Молдовы. Не все знали, но вопрос о погашении населением гигантских для страны сумм, похищенных из банков, решается не Кишиневом, а именно Вашингтоном.

И уже после того, как тема кражи миллиарда была «разогрета» политиками, в СМИ появились подробности побега Влада Плахотнюка из Молдовы. Некие источники сообщили журналистам, что в Кишинев якобы прибыло несколько групп бойцов спецподразделений из иностранных государств. Им была поставлена задача либо арестовать олигарха, либо ликвидировать его. И что, испугавшись за свою жизнь, бывший «хозяин Молдовы» бежал через Приднестровье, где его ожидал руководитель личной охраны Порошенко. А вся операция по эвакуации Плахотнюка была проведена при поддержке спецслужб США. Руководство этой страны предоставило Плахотнюку определенные гарантии, и олигарх отправился в свою роскошную резиденцию в Майами.

Если иметь в виду, что компания Kroll, с которой молдавские власти заключили контракт на расследование финансового мошенничества, является американской, то за историейс бегством олигарха, «кражей века» постоянно, как тень,присутствуют США.

В Молдове США контролируют все

На самом деле присутствие США во всех внутриполитических процессах Молдовы, участие в делах правительства, банковской деятельности, активности НПО и СМИ, никого не должно удивлять.

После погромов апреля 2009 года роль Вашингтона во всех сферах жизни молдавского общества значительно возросла. Да и к самим событиям, по признанию экс- президента Владимира Воронина, имел отношение искусный организатор «цветных революций», представитель американского национального демократического института Алекс Григорьевс. Он был арестован молдавскими властями прямо в офисе NDI в Кишиневе и выслан из страны за причастность к массовым беспорядкам.

А после того, как сайт Wikileaks опубликовал утечки дипломатической переписки бывшего посла США в Кишиневе Асифа Чодри, даже стали ходить анекдоты о молдавских политиках и американском дипломате. Ведь стало известно, что высшие должностные лица ходили в американское посольство как кбатюшке на исповедь. И в конце 2009 года, как свидетельствуют утечки Wikileaks, и.о. президента Михай Гимпу не на шутку встревожил американского дипломата сообщением, что Российская Федерация готовит военную операцию против РМ. Гимпу доложил, что воинские формирования Приднестровья получают вооружение с российских складов в Колбасне, а близ Тирасполя дислоцировано 20 танков. Политологи справедливо считали Асифа Чодри «душой» и вдохновителем альянсов за европейскую интеграцию.

В 2016 году США поддерживают криминальный режим

Также хорошо известно, что особая роль принадлежала США в установлении в Молдове режима демократов во главе с Владом Плахотнюком.

Когда в парламенте Молдовы с помощью подкупа и запугивания было сформировано подконтрольное олигарху «большинство», а народные массы пришли в волнение, в январе 2016 году новое правительство Павла Филипа поддержала Виктория Нуланд, высокопоставленный чиновник Госдепа.

Почему тогда США проигнорировали настроение граждан, сомнительные и криминальные способы формирования «парламентского большинства» и сделали ставку на Влада Плахотнюка?

Напомним, что в то время центральной темой общественного дискурса и генератором недовольства былоименно хищение миллиардов из банковского сектора страны. Детективы Krollуже представили первый, промежуточный отчет и работали над задачами второго контракта. К тому моменту и без расследования Kroll общественность пришла к выводу, что основные бенефициары «кражи века» - именно молдавские политики. Они сформировали условия для действий Илана Шора и «крышевали» грандиозное мошенничество. «Дирижером» всей операции был Влад Плахотнюк. На что точно указывали арест партнера олигарха, лидера ЛДПМ Филата и превращение его в «козла отпущения».

Самая надежная и предсказуемая марионетка

Точной информацией о том, что именно Влад Плахотнюк является главным выгодополучателем мошенничества, к этому времени США, безусловно, владели. И дело не в том, что Kroll является компанией американской - в случае необходимости она любую информацию предоставляет по запросу соответствующих служб. США полностью контролируют всю мировую банковскую систему.

К информации о любых денежных транзакциях, владельцах, их местонахождении, переписке, телефонных разговорах и прочем американские разведслужбы могут обратиться в любой момент. Они способны отключить от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и такое государство как, например, Россия. А могут точечно изолировать от мировой финансовой системы национальный банк любой страны. И сейчас такая санкция будет применена к Ирану.

Можно также вспомнить, что недавно американский посол Дерек Хоган передал молдавской прокуратуре IT-оборудование и программное обеспечение для раскрытия финансовых мошенничеств, таких, скажем, как «кража века».

Другими словами, у США была вся совокупность необходимых сведений и возможностей для того, чтобы точно знать, что именно Влад Плахотнюк является главным бенефициаром «кражи века». Догадывался ли об этом молдавский олигарх? Безусловно. Он прекрасно понимал, что США все знают, и США знали, что Плахотнюк в курсе существующего на него в Вашингтоне компромата. Не воспользоваться такой ситуацией США просто не могли. В их руках был самый преданный, надежный и предсказуемый из молдавских марионеток.

Замена российского присутствия американским

Так период действия правительства Плахотнюка-Филипа стал временем безраздельного доминирования США в Молдове. Все сферы, включая национальную безопасность и оборону, были переданы им в полное распоряжение.

Вспомним курьезный инцидент, когда в середине февраля 2016 года 17 американских генералов и адмиралов посетили Молдову. Самолет с высокопоставленными военными приземлился в Кишиневе неожиданно. Истало известно, что они прибыли к нам без приглашения официальных лиц РМ. Этого, собственно, уже и не требовалось.

Чуть позже, в мае того же года, БТРы и бронированные автомобили второго кавалерийского полка армии США въехали в Молдову через Скулень и двинулись по дорогам республики. А 9 мая, в день Победы, американская военная техника была представлена на центральной площади Кишинева.

Одновременно с беспрецедентными процессами в области безопасности правительство Плахотнюка-Филипа приступило к реализации программы ограничения российского присутствия в стране. Это коснулось и ротации военнослужащих ОГРВ в Приднестровье, российских журналистов, экспертов, деятелей культуры. Был введен запрет на сотрудничество с Москвой для молдавских правительственных чиновников, высылались российские дипломаты и даже вице-премьер правительства России. Вишенкой на торте был запрет вещания российских СМИ.

Плахотнюк и его деньги весьма желанны в США

Конечно же, молдавские политики из окружения Плахотнюка и он сам стали желанными гостями в США.

Когда американская военная техника совершала марш-бросок по молдавским дорогам, Плахотнюк встречался в Вашингтоне с руководством МВФ и вел переговоры о предоставлении стране новых кредитов и помощи. Уже в следующем году олигарх дважды побывал в США. В Нью-Йорке Плахотнюк изложил программу действий на приднестровском направлении: вывод российских войск и установление совместных с Украиной постов по периметру границ непризнанной республики. В декабре того же года с конгрессменами уже обсуждалась «гибридная война Москвы против Молдовы, ееагрессивная пропаганда, экономическое давление, а также поддержка пророссийских сил в стране». Сопровождали Влада Плахотнюка в поездке те, кого сегодня парламентская комиссия называет организаторами «кражи века», - Юрий Лянкэ и Андриан Канду.

Этих же людей радушно принимал у себя Атлантический совет.

Плодотворным был и 2018 год, когда с конгрессменами бывший лидер ДПМ обсуждал энергонезависимость Молдовы (от России). В американских СМИ периодически выходили и статьи Плахотнюка, где он описывал вызовы, с которыми сталкивается республикав гибридной войне. Безусловно, пиар-деятельность и радушные встречи с конгрессменами организовывали американские лоббистские фирмы, услуги которых щедро оплачивали молдавские демократы. Как сегодня выясняется, денежные потоки вливались в правившую тогда ДПМ благодаря криминальным схемам в экономике и операциям отмывания денег.

Юридическая азбука

И вот новая молдавская власть в лице Майи Санду в сентябре прибыла в Вашингтон и «потребовала» голову олигарха на блюдечке. По приезде домой премьер подчеркнула, что тема кражи миллиарда была одной из главных на встречах с рядом официальных лиц США. У ФБР была запрошена помощь в возврате украденных у страны денег. В частности, для этого могут быть заморожены активы тех, кто причастен к выводу миллиардов. Нужна помощь и в поимке Влада Плахотнюка. Санду сообщила, что у правительства «есть подозрения, что он находится в США».

Ответ американских официальных лиц, с которыми встречалась Майя Санду, оказался предсказуемым. Для каких-то действий нужен официальный запрос. Выводы частного, пусть даже американского, агентства Kroll не могут быть предметом обсуждения. Это – юридическая азбука. Нужно дело и официальный запрос уполномоченных государственных органов, то есть генпрокуратуры. Не имея всего этого, Майя Санду и сопровождавший ее бывший прокурор и ныне министр МВД Андрей Нэстасе несолоно хлебавши вернулись в Кишинев. Возможно, чтобы еще раз перечитать декларацию о деолигархизации Молдовы.

В США не знают, как долго будут ладить ПСРМ и ACUM. И Плахотнюк с его «инструментами» и «аппаратом», вероятно, может быть вновь востребован.

Кто обязывает молдаван выплачивать украденные миллиарды?

Долгие, малоприятные и ничего не обещающие дискуссии нынешнему главе молдавского правительства придется вести и с МВФ. Это стало ясно опять же в Вашингтоне, где тема также обсуждалась.

Когда Майя Санду подписала соглашение о разблокировании финансовой помощи, она подтвердила решение прежних властей о том, что возвращать украденные миллиарды будет народ. «Все, что мы можем сделать в этой области, нужно согласовать с западными партнерами, и здесь МВФ является соответствующим учреждением», - говорит Майя Санду. По ее словам, переговоры могут занять несколько месяцев, и каким будет окончательное решение, пока неизвестно. МВФ – это глобальная структура, но контролирует ее США, у них мажоритарный пакет голосов. Поэтому платить молдаванам за воров украденные миллиарды или нет, будет решать Вашингтон.

У граждан может возникнуть вопрос: а как же предвыборные обещания отменить закон о миллиарде? Как же международный и внутренний консенсус? Где же, в конце концов, справедливость? Плахотнюк радуется жизни на Майами (в Швейцарии, Франции, Великобритании), а народ должен возвращать миллиарды? Для таких случаев (банковских банкротств и мошенничеств) МВФ имеет две рекомендации. Либо долги погашает государство (т.е. народ), либо дыру в банках покрывают за счет вкладчиков (т.е. опять народ). Вы что предпочитаете? Чтобы украденные деньги вернул Плахотнюк? Но разве Майе Санду популярно в Вашингтоне не объяснили: когда соберете неопровержимые улики, пришлите запрос с делом, и мы его рассмотрим?

Преподнесёт ли Вашингтон молдаванам на блюдечке голову Плахотнюка?

На самом деле у правительства Майи Санду очень мало шансов вернуть миллиарды. Обращение в Kroll, как многие давно поняли, было оттягиванием времени. Сегодня преступники перемещаютденьги с огромной скоростью, нажав всего на одну клавишу на компьютере. А хранятпохищенное, оформляя его на подставныхлиц в недоступных юрисдикциях. Поэтому время для возврата украденного окончательно упущено.

Что вернули власти из активов Филата? Разве не записал он свое имущество заблаговременно на других лиц? А Шор? Так у него ничего нет! Даже кишиневский аэропорт, который под носом, в управление государства вряд ли удастся вернуть.

Но, может быть, Плахотнюка получится засадить? А разве американские власти ничего не знали о роли олигарха в «краже века»? Может они не понимали, что от 30 до 70 миллиардов долларов из России отмыли в Молдове только потому, что кто-то очень могущественный создал для этого условия? И кто же он?

Почему к Плахотнюку пришел именно посол США? И почему бежал олигарх именно в эту страну? Осведомленные источники рассказали СМИ, что в Молдову прибыли группы спецназовцев, чтобы обеспечить бегство Плахотнюка. Откуда они явились? Из Румынии? Украины? Но кто эти страны контролирует? Прежняя версия о бегстве лидера ДПМ через Приднестровье опровергнута местными властями. Почему появляются новые? Не потому ли, что кто-то хочет скрыть свою роль в неприглядной истории спасения олигарха?

Ответы на вопросы, поставленные выше, в совокупности позволяют получить ответ и на главный вопрос, вынесенный в заголовок: преподнесёт ли Вашингтон молдаванам на блюдечке голову Плахотнюка? В таких случаях обычно вспоминают известное высказывание: «Сомоса, может быть и сукин сын, но это наш сукин сын».

Сергей ТКАЧ